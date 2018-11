A palazzo della ragione si svelano gli spunti ebraici di Chagall

La sera del 14 novembre Palazzo della Ragione ospiterà una conferenza di approfondimento del presidente dell’Associazione di cultura ebraica Man Tovà Stefano Patuzzi, che accompagnerà i presenti nella scoperta dei simboli ebraici nei quadri di Marc Chagall presenti in mostra. In particolare verranno indagati alcuni aspetti salienti della vita musicale della comunità ebraica di Mantova proprio nei decenni della giovinezza e della prima maturità del pittore russo, le cui opere sono intrise di musica. Sarà così possibile un incontro diretto con il mondo ebraico che tanto ispirò le opere di Chagall per capire a fondo il suo spirito religioso, artistico e poetico. A partire da queste suggestioni si proporrà un percorso itinerante nel tempo e nello spazio che culminerà nelle tele realizzate per il Teatro ebraico di Mosca: un tripudio di colori dove i protagonisti assoluti sono il teatro, la danza e la musica. Al termine della conferenza è prevista la visita guidata alla mostra con Giovanni Pasetti, compresa nel costo del biglietto d’ingresso. Info e biglietti www.chagallmantova.it Prenotazione obbligatoria al numero verde 800 085 992 Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it