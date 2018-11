Studi. Erasmus: Lombardia prima in Italia per partenze e arrivi

Sono quasi 6.000 gli studenti partiti per l' Erasmus dai 28 Istituti di Istruzione Superiore della Lombardia, tra Atenei, Accademie, Conservatori, Scuole per Mediatori Linguistici e Istituti Tecnici Superiori. È quanto emerge dall’ultima indagine dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che vede la regione al primo posto in Italia per numero di partenze e di arrivi. Per la Lombardia si tratta di un trend in aumento dell' 11% rispetto dall'anno prima, contro un aumento su base nazionale del 5%. Dalla Statale di Milano sono partiti in 1.172; seguono il Politecnico e la Bocconi, rispettivamente, con 951 e 793 mobilità; crescono anche l’Università degli Studi di Pavia con 633 studenti. Da segnalare 5 studenti in partenza dal Conservatorio Lucio Campiani di Mantova. Lo studente che parte in Erasmus dagli istituti della Lombardia ha in media 23 anni, nel 60% dei casi è una ragazza e il suo soggiorno dura mediamente 5 mesi e mezzo, 4 se si tratta di uno stage. I paesi scelti sono per lo più Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo.