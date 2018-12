Progetti di innovazione green dal Fermi e Strozzi

Un percorso in cui aziende e scuole trovano un punto d’incontro concreto: 26 studenti degli istituti mantovani “Enrico Fermi” e “Pietro Antonio Strozzi” saranno protagonisti della realizzazione di progetti “green" innovativi nel comparto agroalimentare. Questo collaborando direttamente con alcune imprese del settore, che sottoporranno al gruppo di lavoro dei case-study, sia di prodotto che di processo, sul quale cimentarsi. E’ questo il succo di “Innovazioni Green per l’Agroalimentare”, progetto attivato grazie al contributo del bando “Giovani e Mondo del Lavoro” di Fondazione

Cariverona che coinvolge, oltre agli studenti, ai due istituti cittadini e alle imprese selezionate, lo staff del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità - LTO di Mantova e Confagricoltura Mantova. Una sinergia in cui i soggetti coinvolti saranno protagonisti di un percorso che scatterà a dicembre con il primo approccio tra gli studenti e le aziende, per

proseguire con una serie di step atti a concretizzare i progetti in embrione.

I risultati delle varie fasi di “Innovazioni Green per l’Agroalimentare” verranno

documentati e resi pubblici attraverso la partecipazione a eventi di settore come

Bovimac, Food&Science e Fiera Millenaria.

Gli studenti lavoreranno nei locali di LTO (ospitati dall’ex Istituto Superiore Vinci) e

nel FabLab dell’Istituto Fermi: luoghi in cui avranno a disposizione strumenti

d’avanguardia nello sviluppo dei loro progetti innovativi.

Da segnalare che la call per le imprese del settore agro-alimentare interessate a

prender parte al progetto è ancora aperta. Le domande di partecipazione potranno

e s s e r e p r e s e n t a t e fi n o a l 1 4 d i c e m b r e scr ivendo a

innovazionigreen@fermimn.gov.it.

La presentazione dettagliata del progetto si è svolta al MAMU di Mantova nel

contesto della tre giorni Futura Italia, evento dedicato alla bellezza del patrimonio

artistico della Città di Mantova e, appunto, alle sue eccellenze industriali e

tecnologiche con particolare riferimento, nella sezione Scuola Digitale, alla

didattica.

HANNO DETTO DI INNOVAZIONI GREEN

Emanuele Goldoni, coordinatore del progetto Innovazioni Green. “Il ‘green’, inteso

come attenzione a tutto ciò che rispetta l’ambiente che ci circonda, va molto di

moda e l’interesse delle nuove generazioni verso questa materia è sempre

maggiore. L’intento di un progetto come questo è di avvicinare i ragazzi al mondo

del lavoro permettendo alle aziende di esporre le loro esigenze. L’innovazione è

questo: trovare attraverso nuove idee soluzioni a problematiche che ancora non ne

hanno”.

Mauro Grandi, responsabile progetto per l’Istituto Fermi. “L’alternanza scuolalavoro

dall’esser vista come un obbligo è diventata una grande opportunità di

dialogo tra aziende e scuole. Si è creato un rapporto virtuoso che sta dando dei

risultati importanti”.

Ilaria Cenna, responsabile progetto per l’Istituto Strozzi. “Ricerca, collaborazione e

rapporto biunivoco tra istituti e aziende: un mix fondamentale per creare una

fruttuosa sinergia tra il mondo della scuola e quello del lavoro”.

Alberto Cortesi, vicepresidente di Confagricoltura Mantova. “Saremo felici di

ospitare questo progetto nell’evento Food&Science, che è finalizzato proprio a

divulgare il fatto che l’agricoltura è frutto della scienza. La sfida è quella di produrre

riducendo al minimo l’impatto ambientale: da progetti come questo ci aspettiamo

idee utili al futuro di tutti”.

Studenti degli Istituti Fermi e Strozzi che prenderanno parte ad Innovazioni

Green. “Progetti come questi sono quello che cerchiamo per essere inseriti

gradualmente nel mondo del lavoro. Abbiamo voglia di conoscere i bisogni delle

aziende ed è quello che ci aspettiamo partecipando a ‘Innovazioni Green’: imparare

cose che restando chiusi in classe non potremmo conoscere”.

Marco Battisti, Elia Gambarin e Alessandro Gaburro, ex studenti del Fermi

artefici del progetto AE Space Herbs. “Con un progetto simile a questo abbiamo

sviluppato una tecnologia per la coltivazione aeroponica, metodo che permette di

far crescere alcune tipologie di piante tramite un sistema di irrigazione nebulizzato.

E’ stata una grande esperienza, che ci ha portato alla realizzazione di un prototipo

che abbiamo illustrato in numerose esposizioni internazionali in tutto il mondo”.