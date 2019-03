Le aziende mantovane al Vinitaly

Il Consorzio Vini Mantovani è presente alla 53° edizione di Vinitaly, dal 7 al 10 aprile, al PalaExpo Lombardia - Stand B7, con un’importante rappresentanza delle aziende vitivinicole associate. L’intera area mantovana è realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio che, anche quest’anno, conferma il suo sostegno alla realtà vitivinicola del territorio. Le cantine dei Colli Mantovani e del Lambrusco Mantovano partecipanti alla fiera veronese sono: Azienda Agricola Gianfranco Bertagna, Cantina Colli Morenici, Cantina Gozzi, Società Agricola Ricchi F.lli Stefanoni, Cantine Giubertoni, Cantine Lebovitz, Cantina di Quistello, Cantina Reale, Cantine Virgili, Tenuta Maddalena, oltre a Cantina di Carpi e Sorbara, Tenuta Borgo La Caccia e Vinicola Decordi. Anche le etichette di Azienda Agricola Cobelli, Azienda Agricola Del Bugno Martino, Cantina di Gonzaga e Cantina di Viadana saranno degustabili presso lo stand consortile. Anche quest’anno è confermato il banco di assaggio ufficiale guidato da ONAV Mantova con una selezione delle migliori etichette che consentirà ai visitatori, in qualsiasi momento della manifestazione, di degustare i Vini Mantovani con una panoramica dell’intera produzione del territorio, caratterizzata dalle sei denominazioni DOP e IGP. Vinitaly 2019 sarà poi l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo logo del Consorzio Vini Mantovani, studiato in collaborazione con il Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, diretto dal professor Vincenzo Russo. Consorzio Vini Mantovani si fa sostenitore infine della mostra delle vignette satiriche dedicate al vino e realizzate da artisti di tutta Italia, in collaborazione con Assapurari, associazione culturale a sostegno della Dieta Mediterranea capeggiata dal dottor Emilio Bosco, che nasce dall'esperienza Cluster Bio-Mediterraneo con cui i Vini Mantovani collaborano da EXPO 2015. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it