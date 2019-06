Turismo in Lombardia cresce. A Mantova record negativo per la durate media dei soggiorni: solo 2,05 giorni

La Lombardia conferma, in tema di turismo, la sua vocazione internazionale. Lo dicono i dati Istat relativi al 2018, elaborati da Polis Lombardia, l'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. In base all'indagine, il trend è in costante crescita dal 2015: gli arrivi sono aumentati del 26,4%, La città più visitata è sempre Milano che raggiunge quasi 7,8 milioni. Al secondo posto si conferma Brescia e al terzo Como. Mantova con il suo territorio, come quasi tutta la bassa Lombardia risulta appannaggio dei turisti italiani con il 71,6% degli arrivi. Da segnalare che la DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO a Mantova è il più basso della Lombardia con 2,05 giorni.

La Lombardia conferma, in tema di turismo, la sua vocazione internazionale. Lo dicono i dati Istat relativi al 2018, elaborati da Polis Lombardia, l'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia. In base all'indagine, il trend è in costante crescita dal 2015, l'anno di Expo. Gli arrivi, ad esempio, sono aumentati del 26,4%, ovvero di 3,5 milioni rispetto al 2013 e del 3,5%, cioè 575.000 rispetto al 2017. La durata media del soggiorno è stata, sempre secondo i dati dell'istituto di statistica, di 2,39 giorni. I turisti che hanno visitato la nostra Regione arrivano un po' da tutto il mondo ed in particolare dalla Germania con un 22,5%, dal Regno Unito (7%) e dai Paesi Bassi con il 5,6%. Gli stranieri rappresentano il 54,8% del totale degli arrivi e il 60,8% del totale delle presenze. Nell'ultimo anno sono aumentati anche i turisti provenienti dalle altre regioni italiane con un più 5,5% di arrivi e un 4,4% di presenze. La crescita del turismo nel 2018 ha interessato tutti i territori lombardi.

L'OBIETTIVO È DIVENTARE PRIMA META TURISTICA - "Vogliamo diventare - ha detto l'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni - la prima meta turistica in Italia. E lo dicono i numeri: la Lombardia con un tasso di crescita che è quasi doppio rispetto a quello dell'intero territorio nazionale si conferma terra dal forte valore attrattivo per le sue bellezze artistiche e paesaggistiche".

AMPIA SCELTA DI OFFERTE - "Dai laghi alle montagne, dalle città d'arte sino agli itinerari enogastronomici - ha proseguito - siamo in grado di presentare un ventaglio di offerte diversificate e capaci di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza del turista, sia nazionale che internazionale. La nostra regione vanta anche il maggior numero di siti Unesco, ben undici, e grazie all'efficienza di strutture e servizi, dimostra di poter ospitare nel migliore dei modi i grandi eventi internazionali. Dopo il boom legato a manifestazioni di livello mondiale, prime fra tutte Expo 2015, la difficoltà era quella di far sì che tutti i turisti arrivati a Milano scoprissero poi le altre località regionali. Una sfida che, dati alla mano, abbiamo vinto, grazie anche alle politiche regionali che valorizzano i nostri territori".

"È questo solo il punto di partenza di una vision complessiva - ha concluso l'assessore - che deve mirare alla valorizzazione dei piccoli borghi, in stretta sinergia con le grandi città e i capoluoghi di provincia, per rendere la Lombardia sempre più destinazione privilegiata a livello internazionale".

SONDRIO LA PROVINCIA CON MAGGIOR INCREMENTO - La città più visitata è sempre Milano che raggiunge quasi 7,8 milioni di arrivi avendo addirittura migliorato il traguardo del 2015 con Expo. Al secondo posto si conferma Brescia con quasi 2,8 milioni di turisti e al terzo Como con circa 1 milione e 400 mila visitatori. Buona anche la posizione di Sondrio che sfiora il milione di arrivi e supera i 3 milioni di pernottamenti piazzandosi per numero di arrivi al sesto posto dietro Bergamo e al quarto posto, dietro Milano, Brescia e Como per numero di presenze. Sondrio è la provincia che, nell'ultimo anno in particolare, ha registrato il maggior incremento del turismo con un più 51,8%.

GLI ALBERGHI SI CONFERMANO LA SCELTA PIÙ GRADITA - Guardando i numeri relativi al gradimento, la maggior parte dei turisti sceglie gli alberghi (81,8% degli arrivi e 71,2% dei pernottamenti), ma il ricorso alle strutture ricettive extra alberghiere risulta in costante crescita: in sei anni gli arrivi di questo tipo sono passati dall'11 al 18,2% e le presenze dal 22,2 al 26,8%. Expo, ha numeri alla mano, indubbiamente fatto conoscere ancora di più la Lombardia nel mondo che, per stare al passo coi tempi, si è anche notevolmente riqualificata. Dopo l'Esposizione universale, infatti, la ricettività alberghiera è stata interessata da un processo di ammodernamento: sono diminuite le strutture di minor qualità (2 stelle e 1 stella), mentre gli esercizi di lusso sono aumentati. Contemporaneamente è iniziata la crescita esponenziale della ricettività extralberghiera, in particolare delle case e alloggi per vacanze. L'offerta ricettiva lombarda, sempre in base ai dati Istat, è capillare e articolata in una molteplicità di tipologie: è composta da 2.805 alberghi (16%) e 14.861 esercizi extralberghieri (84%) per un totale di 17.666 strutture. Tra il 2015 e 2018, inoltre, le case e alloggi per vacanze sono cresciute di 8.913 unità corrispondenti a 55.965 posti letto, grazie anche alla legge regionale sul turismo del 2015 che ha permesso di dare nuovo lustro a queste forme di ricettività turistica.

BRESCIA

(Lnews - Milano) Brescia, con il suo territorio, naviga 'in alto' nella classifica delle presenze di turisti internazionali, secondo la ricerca 'Il turismo in Lombardia 2018', realizzata da PoliS Lombardia sulla base di dati Istat. Per quanto riguarda le presenze, i turisti nella città della Leonessa sono per la gran parte di provenienza straniera (72% contro un 28 % di italiani); per presenze si intendono le notti trascorse negli esercizi ricettivi nel periodo considerato. Più riequilibrato il dato relativo agli arrivi (che identificano il numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check in nell'esercizio ricettivo nel periodo considerato): a fronte di un 42,8% di presenze italiane, Brescia vanta un 57,2% di stranieri, che frutta un 4° posto nella classifica delle province lombarde.

LA RICETTIVITA' - Sostanzialmente stabile la situazione degli alberghi (715 unità), con una variazione positiva dell'1,6% delle unità registrate nel biennio 2017/2018, e un -0,1% nel triennio 2015/2018. In forte crescita il comparto extralberghiero, con un +241,7% nel periodo 2015/2018 (26,7% tra il 2017 e il 2018), per un totale di 4.134 strutture, il dato più alto in Lombardia. Mediamente gli alberghi hanno 55 posti letto, sotto la media regionale (69), mentre per quanto riguarda l'extralberghiero Brescia ne ha 21 (numero medio dei posti letto disponibili). Per quanto riguarda, infine, la densità ricettiva, Brescia ha 70,1 posti letto ogni 1.000 residenti

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Con 29.030 posti letto e 3.280 strutture (2018) Brescia si conferma la più dotata tra le province lombarde, con un notevole incremento rispetto al 2015 quando si contavano 496 strutture per un totale di 11.422 posti letto. Ammontano a 1.649.188 le presenze registrate, 288.559 gli arrivi, per una variazione in positivo nel triennio 2015/2018 dell'88,7% (presenze) e 96,9% (arrivi). La durata media del soggiorno a Brescia è 5,72 giorni l'anno.

BERGAMO

(LNews - Milano) Bergamo, con il suo territorio, risulta appannaggio dei turisti italiani con il 55,5% degli arrivi. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia. Sul fronte delle presenze, c'è invece un quasi sostanziale bilanciamento, tra turismo nostrano ed estero con la componente di italiani al 55,7% e di stranieri al 44,3%.

RICETTIVITÀ - Sul fronte della ricettività, la provincia di Bergamo ha registrato un decremento dell'1,5% del numero di alberghi, nel biennio 2018/2017 e del 4,7% nel triennio 2018/2015. Al contrario, il comparto extralberghiero è cresciuto del 20,8% nel biennio 2018/2017 e del 110,8% nel triennio 2018/2015.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - In tema di disponibilità di posti letto, Bergamo è in media con il resto della Lombardia (15) attestandosi a 15,5 posti letto su 1.000 residenti. Bergamo si piazza quintultima per dimensione della ricettività alberghiera, con 49 posti letto in media per gli alberghi e 11 posti letto in media nel settore extralberghiero.

CASE E AFFITTI BREVI - Più che raddoppiata in tre anni, secondo la ricerca di PoliS, la disponibilità di case e alloggi per vacanze, nella provincia di Bergamo: se nel 2015 erano censite 373 unità per un totale di 2.526 posti letto, nel 2018 sono diventate 1.150 per un totale di 7.294 posti letto, con una variazione di 777 unità in più e 4.768 posti letto.

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - Riguardo alla durata media del soggiorno, Bergamo si piazza in fondo alla classifica (penultima, prima solo di Mantova) con 2,25 giorni a testa.

MILANO

(Lnews - Milano) Nella speciale rilevazione di PoliS Lombardia, il capoluogo regionale si posizione al terzo posto per quanto riguarda gli arrivi di stranieri, con un 57,4% di arrivi, dietro a Como (72,8%) e Varese (60,4%). Perde una posizione in tema di presenze, con un 59,3% di stranieri, nella classifica guidata da Como (77,5%), Brescia (72%) e Lecco (62,6%). Il dato generale regionale è suddiviso tra un 60,8% di stranieri e 39,2 % di turisti italiani.

RICETTIVITA' - Con 656 strutture alberghiere e 2.864 extralberghiere, Milano ha segnato una flessione del 3,1 % (2017/2018) e del 3 % (2015/2018) negli alberghi e una crescita del 59,8% (2017/2018) e 203,7% (2015/2018) nelle altre tipologie di offerta ricettiva.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - A Milano, così come a Monza e a Varese, si concentrano gli alberghi di maggiori dimensioni, mentre la dimensione media (valore medio dei posti letto disponibili) delle altre tipologie di strutture è più contenuta. Nel primo caso, infatti, il capoluogo è primo in classifica con 114 posti, davanti a Monza (94) e Varese (86); nel secondo caso, le strutture extralberghiere, Milano si posiziona in fondo alla classifica con una dimensione media di 9 posti letto per struttura. Per quanto riguarda la densità ricettiva, Milano ha 8,4 posti letto ogni 1.000 residenti. CASE

VACANZE E ALLOGGI IN OFFERTA - Nel 2015 Milano registrava 423 unità con 5.341 posti letto, diventate 2.337 con 18.500 posti letto nel 2018; la durata media del soggiorno è di 2,76 giorni. Complessivamente gli arrivi e le presenze registrate (2018) ammontano rispettivamente a 560.824 e 1.545.321 persone, con variazioni percentuali nel triennio 2015/2018 del 363,4 % (arrivi) e 289,7% (presenze).

COMO

(Lnews - Milano) La vocazione internazionale delle province lombarde è particolarmente accentuata nei primi tre posti della classifica degli arrivi e delle presenze. Le località turistiche della provincia di Como sono le più attrattive per i turisti stranieri (72,8% degli arrivi), seguite da Varese (60,4%), Milano (57,4%), Brescia (57,2%), Lecco (56,5%), tutti sopra la media lombarda (54,8%). Anche in termini di presenze straniere il territorio comasco si conferma il più amato dagli stranieri con un 77,5% delle preferenze, davanti a Brescia (72%) e Lecco (62,6%), Milano (59,3%) e Varese (58,6%). La domanda turistica che caratterizza il capoluogo lariano è testimoniata dalla crescita del comparto extralberghiero (2.152 strutture), che segna un +59,2% nel periodo 2017/2018 (e un + 302,2% nel triennio 2015/2018). Dato positivo anche per l'alberghiero, con una crescita dell'1,6 % nel periodo 2017/2018 (identico nel triennio 2015/2018)

CAPACITA' RICETTIVA - Como è al 4° posto per la dimensione media alberghiera con 58 posti letto, dietro a Milano (114), Monza (94) e Varese (86); perde un posto in classifica per quanto riguarda la dimensione media del comparto extralberghiero (14 posti letto, ex aequo con Sondrio), dietro a Varese (27), Brescia (21), Lecco (17).

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Il fenomeno dell'utilizzo di case private per uso turistico, normato dalla legge regionale 27 del 2015 e, più recentemente, da una novità inserita nel Decreto Crescita recentemente approvato (obbligo di codice identificativo unico nazionale per le strutture ricettive) è particolarmente evidente in provincia di Como: se nel 2015 erano 155 le abitazioni 'offerte' sul mercato turistico, nel 2018 sono salite a 1.749 (2.752 posti letto nel 2015, 11.830 nel 2018)

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - Con questo indicatore, Como si pone sotto la media lombarda, 3,32 giorni, e si posiziona al 9° posto in questa classifica, guidata da Brescia (5,72 giorni l'anno), Monza (5,29), Sondrio (5,21), Lodi (4,29), Varese (4,19), Cremona (3,79) e Lecco (3,53). Dietro al capoluogo lariano Milano (2,76), Pavia (2,67), Bergamo (2,25) e Mantova (2,05). In valore assoluto a Como si sono registrate 198.959 arrivi e 660.596 presenze, con una variazione percentuale del 204,6 % (arrivi) e 186,7% (presenze).

CREMONA

(LNews - Milano) Cremona, con il suo territorio, come quasi tutta la bassa Lombardia risulta appannaggio dei turisti italiani con il 61,4% degli arrivi. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia. Anche sul fronte delle presenze, si registra un 61,5% di turismo nostrano contro il 38,5% di stranieri.

RICETTIVITÀ - Sul fronte della ricettività, la provincia di Cremona ha registrato una contrazione dell'offerta alberghiera del 6,8% nel biennio 2018/2017 e del 4,7% nel triennio 2018/2015. Al contrario, il comparto extralberghiero è cresciuto del 22,0% nel biennio 2018/2017 e del 88,0% nel triennio 2018/2015.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - In tema di disponibilità di posti letto, Cremona è in fondo alla classifica della Lombardia attestandosi a 5,6 posti letto ogni 1.000 residenti. Quanto alla dimensione della ricettività alberghiera, Cremona ha 52 posti letto in media per gli alberghi e solo 8 posti letto in media nel settore extralberghiero, il dato più basso a livello regionale.

CASE E AFFITTI BREVI - Più che raddoppiata in tre anni, secondo la ricerca di PoliS, la disponibilità di case e alloggi per vacanze, nella provincia di Cremona: se nel 2015 erano censite 32 unità per un totale di 321 posti letto, nel 2018 sono diventate 147 per un totale di 705 posti letto, con una variazione di 115 unità in più e 384 posti letto.

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - Positivo il dato della durata media del soggiorno che a Cremona si attesta a 3,79 giorni, leggermente più alto della media della Lombardia, 3,64 giorni.

PAVIA

(LNews - Milano) La provincia di Pavia con il 74% delle presenze italiane è il territorio più attrattivo della Lombardia per il turismo. Contemporaneamente è all'ultima posizione con il 26% per gli stranieri. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia.

ARRIVI - Le località turistiche della provincia di Pavia sono particolarmente attrattive per i turisti italiani (75,1%) a discapito di quelle straniere (24,9%), facendo scivolare la città della Certosa all'ultimo posto della classifica lombarda.

RICETTIVITÀ - L'offerta alberghiera nel territorio di Pavia è diminuita del 9,8% nel periodo 2017/2018 mentre è cresciuta del 43,7% se si considera tra gli anni 2015/2018 quella extralberghiera.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - Sondrio con 112,2 posti letto per 1.000 residenti e poi Brescia (70,1) e Como (50,3) sono i territori con la maggiore densità ricettiva. Pavia con 42 è al terz'ultimo posto della classifica lombarda della dimensione degli alberghi. A Milano (114), Monza (94) e Varese (86) si concentrano gli alberghi di maggiori dimensioni. A Brescia (55) e Lecco (38) la dimensione di queste strutture è superiore alla media regionale. A Varese la dimensione media dell'extralberghiero (27) è la migliore della regione. Pavia (12) è a metà classifica. Sondrio (14) è appena al di sotto della media regionale che si attesta a 15.

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Secondo i dati Istat rielaborati da Polis Lombardia, la disponibilità dei posti letto è passata dai 5.864 del 2015 ai 12.403 del 2018 con un incremento di 6.539 unità. A Pavia i posti letto sono passati da 522 nel 2015 a 1.036 nel 2018 con un aumento di 514. L'aumento più consistente si è registrato a Brescia dove i posti letto sono passati da 11.422 a 29.030, ovvero + 17.608 e a Milano con un complessivo + 13.159 (erano 5.341 nel 2015 e 18.500 nel 2018). Ultima in classifica Lodi con un passaggio da 97 a 163 con un incremento di 66 posti.

VARESE

(Lnews - Milano) Varese, con il suo territorio, conferma la propria vocazione internazionale piazzandosi seconda nella classifica degli arrivi stranieri. Con il 60,4 % (Como 72,8%) precede Milano (57,4%), Brescia (57,2%) e Lecco (56,5%), al di sopra della media lombarda (54,8%). Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia. Prevalenza internazionale anche nelle presenze, per Varese, che con un 58,6% (media regionale 60,8%) è quinta dietro a Como (77,5%), Brescia (72%), Lecco (62,6%) e Milano (59,3%)

RICETTIVITA' - Tendenza a due velocità per Varese, con una contrazione dell'offerta di alberghi (148 unità, -4,5% nel biennio 2017/2018, -7,5% nel periodo 2015/2018) e una crescita delle altre strutture (454 unità, con una crescita del 20,1% nel biennio 2017/2018, e del 31,6% nel triennio 2015/2018).

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - E' l'extralberghiero il punto forte a Varese in tema di disponibilità media di posti letto. Con 27 posti, è prima davanti a Brescia (21), Lecco (17) e Sondrio e Como (14); la media lombarda è di 15 posti letto. Terzo posto, invece, per la dimensione della ricettività alberghiera, con 86 posti letto, dietro a Milano (114) e Monza (94). La media regionale è di 69 posti letto.

CASE E AFFITTI BREVI - Più che raddoppiata in tre anni, secondo la ricerca di PoliS, la disponibilità di queste strutture: se nel 2015 erano censite 70 unità per un totale di 1.064 posti letto, nel 2018 sono diventate 189 per un totale di 1.595 posti letto.

LECCO

(Lnews - Milano) Lecco figura tra i territori interessati dalla contrazione di presenze alberghiere, secondo la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018' realizzata da PoliS Lombardia, sulla base di dati Istat. Con 80 strutture alberghiere il capoluogo lariano ha fatto segnare una variazione in negativo tra il 2017 e il 2018 pari al 16,7%, e un - 20% considerando il triennio 2015/2018. In crescita il comparto extralberghiere con 714 unità, e un apprezzamento in percentuale del 46 % (2017/2018) e, addirittura, del 145,4% nel triennio 2015/2018.

CAPACITA' RICETTIVA - Con una densità ricettiva di 35,9 posti letto per 1.000 abitanti, Lecco ha, tuttavia, la dimensione media degli alberghi più bassa (valore medio di posti letto disponibili a Milano 114, Lecco 38). E' al terzo posto, invece, per quanto concerne la dimensione media del comparto extralberghiero, con 17 posti, dietro a Varese 827) e Brescia (21).

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Se nel 2015 Lecco disponeva di 54 strutture, per un totale di 622 posti letto, le abitazioni destinate ad affitto turistico sono diventate, nel 2018, 505 per un totale di 3.022 posti letto.

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - La durata media del soggiorno a Lecco è di 3,53 giorni, poco sotto la media regionale (3,64). Ammontano a 47.894 gli arrivi e a 169.725 le presenze, con una variazione in percentuale nel triennio 2015/2018 rispettivamente del 204,6% 8arrivi) e 186,7% (presenze). Per 'arrivi' si intende il numero di clienti arrivati che hanno effettuato il check in nell'esercizio ricettivo, nel periodo considerato; le 'presenze' sono le notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi, nel periodo considerato.

MANTOVA

(LNews - Milano) Mantova con il suo territorio, come quasi tutta la bassa Lombardia risulta appannaggio dei turisti italiani con il 71,6% degli arrivi. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia. Anche sul fronte delle presenze, si registra un 64,1% di turismo nostrano contro il 35,9% di stranieri.

RICETTIVITÀ - Sul fronte della ricettività, la provincia di Mantova ha registrato una contrazione dell'offerta alberghiera del 4,7% nel biennio 2018/2017 e del 12,9% nel triennio 2018/2015. Il comparto extralberghiero è cresciuto dello 0,4% nel biennio 2018/2017 e del 18,9% nel triennio 2018/2015.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - In tema di dimensione degli alberghi, Mantova si attesta su una media di 41 posti letto contro gli 11 in media nel settore extralberghiero. A livello di densità ricettiva, invece ci sono 13,4 posti letto ogni 1.000 residenti.

CASE E AFFITTI BREVI - Secondo la ricerca di PoliS, in crescita la disponibilità di case e alloggi per vacanze, nella provincia di Mantova: se nel 2015 erano censite 109 unità per un totale di 1.077 posti letto, nel 2018 sono diventate 179 per un totale di 1.439 posti letto, con una variazione di 70 unità in più e 362 posti letto.

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - Il dato della durata media del soggiorno a Mantova è il più basso della Lombardia con 2,05 giorni.

MONZA

(Lnews - Milano) Nella classifica delle località turistiche a maggior vocazione internazionale, Monza e Brianza si posiziona nelle parti basse, al terz'ultimo posto davanti a Mantova e Pavia. Sono nazionali il 66,3% degli arrivi a fronte di un 33,7% di stranieri. Poco differente la situazione per quanto riguarda le presenze, vale a dire il numero di notti trascorse negli esercizi ricettivi, nel periodo considerato: se gli italiani rappresentano il 62,8%, gli stranieri sono il 37,2%.

CAPACITA' RICETTIVA - La contrazione dell'offerta alberghiera, che ha interessato in particolare Lecco, Pavia, ma anche Mantova, Varese e Cremona, ha fatto segnare una tendenza differente, tra le altre, per Monza e Brianza. Con 62 strutture alberghiere e 216 extralberghiere, il capoluogo brianzolo ha fatto segnare una crescita del 3,3 % (periodo 2017/2018) e del 24,1% nello stesso periodo. Rilevante la dimensione media degli alberghi, Monza è seconda solo a Milano (numero medio di posti letto disponibili 94, Milano 114); non lo stesso si può dire per le strutture extralberghiere, per cui Monza (10 posti) è al terz'ultimo posto davanti a Milano (9) e a Cremona (8). Bassa la densità ricettiva, con 2,4 posti letto ogni 1.000 abitanti.

CASE E ALLOGGI PER LE VACANZE - Le 43 unità censite nel 2015, per 537 posti letto complessivi, sono diventate 136 nel 2018 per un totale di 1.093 posti letto.

DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - Dopo Brescia (5,72 giorni) è la più alta: 5,29 giorni.

LODI

(LNews - Milano) Lodi e il suo territorio con il 69,2% di turisti italiani e il 30,8 di quelli stranieri si colloca al penultimo posto della classifica lombarda sulla presenza di turisti, davanti solo a Pavia che registra il 74% delle presenze italiane e il 26% degli stranieri. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia.

ARRIVI - La provincia di Lodi registra il 65% degli arrivi tra i turisti italiani e 35% tra gli stranieri. Le località turistiche della provincia di Pavia sono, invece, particolarmente attrattive per i turisti italiani (75,1%) a discapito di quelle straniere (24,9. Un sostanziale bilanciamento tra presenze straniere (49,7%) ed italiane (50,3%) si registra a Sondrio mentre la provincia di Como con il 77% delle presenze straniere si conferma come la provincia lombarda con la maggiore vocazione internazionale seguita da Brescia 872%) e da Lecco (62,6%). Buona posizione anche per Bergamo (55,5%) e la bassa Lombardia e Mantova (71,6%) che registrano le incidenze maggiori. Milano (59,3%) e Varese (58,6%) si attestano sul valore medio regionale.

RICETTIVITÀ - A Lodi tra il 2017 ed il 2018 l'offerta alberghiera è diminuita del 3,7% mentre quella extralberghiera è aumentata, nello stesso periodo, del 15,1%. Anche a Pavia l'offerta alberghiera è diminuita del 9,8% nel periodo 2017/2018 ed è cresciuta del 43,7% quella extralberghiera negli anni 2015/2018. A Sondrio l'offerta degli alberghi è aumentata dell'1,6% nel triennio 2015-2018. In crescita anche nelle zone di Como (+1,6%), Monza e Brianza (+3,3%) e Brescia (+1,7%). Il comparto extralberghiero è cresciuto in tutte le province. A Sondrio e a Lecco è aumentato di una volta e mezzo, a Como è quadruplicato e a Milano e Brescia è triplicato.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - La maggiore densità ricettiva cioè il rapporto posti letto per 1.000 residenti registra per la provincia di Lodi una media di 57 posti letto contro i 10 del settore extralberghiero. A livello di densità ricettiva Lodi si attesta in fondo alla classifica con 2,7 posti letto ogni 1.000 abitanti. Pavia con 42 è al terz'ultimo posto della classifica lombarda della dimensione degli alberghi. A Milano (114), Monza (94) e Varese (86) si concentrano gli alberghi di maggiori dimensioni. A Brescia (55) e Lecco (38) la dimensione di queste strutture è superiore alla media regionale. A Varese la dimensione media dell'extralberghiero (27) è la migliore della regione. Pavia (12) è a metà classifica. Sondrio (14) è appena al di sotto della media regionale che si attesta a 15.

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Secondo i dati Istat rielaborati da Polis Lombardia, la disponibilità dei posti letto è passata dai 5.864 del 2015 ai 12.403 del 2018 con un incremento di 6.539 unità. A Lodi si è passati dai 97 posti letto del 2015 ai 163 del 2018 con un incremento di 66. A Pavia i posti letto sono passati da 522 nel 2015 a 1.036 nel 2018 con un aumento di 514. L'aumento più consistente si è registrato a Brescia dove i posti letto sono passati da 11.422 a 29.030, ovvero + 17.608 e a Milano con un complessivo + 13.159 (erano 5.341 nel 2015 e 18.500 nel 2018). Ultima in classifica Lodi con un passaggio da 97 a 163 con un incremento di 66 posti.

SONDRIO

(LNews - Milano) Il territorio di Sondrio con il 60,4% è tra i più attrattivi della Lombardia per il turismo italiano. Buona posizione anche per Bergamo (55,5%) e la bassa Lombardia con Pavia (75,1%) e Mantova (71,6%) che registrano le incidenze maggiori. Lo evidenzia la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018', realizzata sulla base di dati Istat elaborati da PoliS Lombardia.

PRESENZE - Un sostanziale bilanciamento tra presenze straniere (49,7%) ed italiane (50,3%) si registra a Sondrio mentre la provincia di Como con il 77% delle presenze straniere si conferma come la provincia lombarda con la maggiore vocazione internazionale seguita da Brescia 872%) e da Lecco (62,6%). Milano (59,3%) e Varese (58,6%) si attestano sul valore medio regionale.

RICETTIVITÀ - L'offerta alberghiera nel territorio di Sondrio è aumentata dell'1,6% nel triennio 2015-2018. In crescita anche nelle zone di Como (+1,6%), Monza e Brianza (+3,3%) e Brescia (+1,7%). Il comparto extralberghiero è cresciuto in tutte le province. A Sondrio e a Lecco è aumentato di una volta e mezzo, a Como è quadruplicato e a Milano e Brescia è triplicato.

DIMENSIONE DELLE STRUTTURE - Sondrio con 112,2 e poi Brescia (70,1) e Como (50,3) sono i territori con la maggiore densità ricettiva cioè il rapporto posti letto per 1.000 residenti. A Milano (114), Monza (94) e Varese (86) si concentrano gli alberghi di maggiori dimensioni. A Brescia (55) e Lecco (38) la dimensione di queste strutture è superiore alla media regionale. A Varese la dimensione media dell'extralberghiero (27) è la migliore della regione. Sondrio (14) è appena al di sotto della media regionale che si attesta a 15.

CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Secondo i dati Istat rielaborati da Polis Lombardia, la disponibilità dei posti letto è passata dai 5.864 del 2015 ai 12.403 del 2018 con un incremento di 6.539 unità. L'aumento più consistente si è registrato a Brescia dove i posti letto sono passati da 11.422 a 29.030, ovvero + 17.608 e a Milano con un complessivo + 13.159 (erano 5.341 nel 2015 e 18.500 nel 2018). Ultima in classifica Lodi con un passaggio da 97 a 163 con un incremento di 66 posti.