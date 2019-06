Ortofrutta. Rolfi: a Bruxelles per difendere settore, serve unità fra Regioni e Governo

L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi ha partecipato alla seduta della Commissione Politiche Agricole della Conferenza Stato-Regioni, durante la quale si e' soffermato sulle questioni legate al settore ortofrutticolo. "Le Regioni sono coese nel chiedere al Governo unita' di intenti, per contrastare la tendenza della Comunita' europea a un progressivo svuotamento dell''Ocm ortofrutta', il documento di indirizzo strategico nazionale del settore - ha detto Rolfi -. Ci preoccupa la contestazione di un sempre maggior numero di voci di spesa sostenute dalle nostre organizzazioni di produzione, che la Comunita' non ritiene ammissibili per la loro natura ricorrente al programma Ocm". "Cosi' facendo - ha spiegato - si rischia di rendere sempre meno utile per il nostro sistema ortofrutticolo questo piano di settore, di fatto espellendo le nostre aziende da un sistema di aiuti creato per un settore in forte crescita e strategico per il nostro sistema agroalimentare". "Nell'ultima audizione comunitaria - ha concluso l'assessore - abbiamo registrato l'ennesima contestazione europea per tipologie di spesa fondamentali per le nostre aziende. Per questo e' necessario sollevare l'attenzione del Ministero: vanno difese le prerogative e le caratteristiche specifiche delle nostre aziende, che, evidentemente, a Bruxelles si fatica a comprendere" Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it