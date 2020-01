Lavoro. Crollano le assunzioni

Crollano nel mantovano le assunzioni. Lo dicono i dati del Sistal il Sistema informativo statistico di Regione Lombardia analizzando l'andamento del l'ultimo trimestre 2019. L'anno prima erano state 15.055 scese nel 2019 a 10.529 Dimezzate le proroghe dei contratti passati da 5494 a 2847. Meno assunzioni e meno cessazioni: da 17.438 a 9540. I settori che assumono meno sono l'industria le costruzioni e l'agricoltura. In bilico il commercio. Per Dino Perboni segretario Cisl "è sempre più necessaria un'agenzia di sviluppo capace di attrarre insediamenti produttivi e aziendali per nuovi posti di lavoro. Da sempre irrisolto il nodo infrastrutturale che isola la provincia e che l'autostrada Mantova - Cremona potrebbe aiutare ad uscire dall'isolamento insieme ad un collegamento ferroviario moderno".