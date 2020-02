Progetto Milena, via alla quarta edizione del percorso rivolto a donne disoccupate o inoccupate

Acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità, valorizzando talenti e competenze personali. Il tutto per rafforzare le spinte motivazionali e l’autostima. Sono questi gli obiettivi del progetto “Milena Ri-Partire da sé”, percorso di sostegno motivazionale di counselling e coaching orientativo rivolto a donne del distretto di Mantova disoccupate e/o inoccupate. Giunto alla sua quarta edizione, il percorso inizierà il 16 marzo 2020 e si svilupperà in 10 incontri (l’ultimo è previso per il 18 maggio) che si terranno dalle ore 15 alle 18.30 nella sala Peppino Impastato della Biblioteca Multimediale Baratta in corso Garibaldi 88 a Mantova. L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo di Bagno, sede della Provincia, da Francesca Zaltieri, consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità, da Claudia Forini e Cristina Ferrari conduttrici del percorso formativo, Giulia Anzani, della Global Thinking Foundation e da Roberto Piccinini, responsabile Servizio Lavoro della Provincia di Mantova. Il progetto è rivolto a 15 donne che dopo una fase di difficoltà vogliono rientrare nel mondo del lavoro: nel percorso formativo saranno aiutate a far emergere le proprie potenzialità, aspirazioni per essere orientate a scelte formative e lavorative consapevoli. Per candidarsi occorre inviare una mail a: info@centrodonnemantova.it a cui seguirà un colloquio. Durante il percorso verranno proposti anche un incontro propedeutico ai corsi di Pianificazione Economica Familiare, a cura di Global Thinking Foundation, fondazione no profit che si occupa di educazione finanziaria con un’attenzione particolare verso le donne, un momento di approfondimento a cura della Provincia di Mantova sui servizi offerti dai centri per l’Impiego finalizzato alla ricerca e alle politiche attive del lavoro e incontri con la consigliera provinciale di parità e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile. Dopo i 10 incontri, il progetto prosegue con corsi di educazione finanziaria organizzati dal Global Thinking Foundation e un laboratorio di orientamento al lavoro coordinato dalla Provincia. Partner nell’iniziativa: Provincia di Mantova,

Comuni del Distretto di Mantova (Consorzio Progetto Solidarietà)

Global Thinking Foundation (fondazione no profit che si occupa di educazione finanziaria con un'attenzione particolare rivolta alle donne)

Comitato per l'Imprenditoria Femminile – Camera di Commercio

Consigliera di Parità con la collaborazione della Biblioteca Multimediale Baratta.