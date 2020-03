Studio Uil: « Gli stipendi dei dipendenti mantovani privati, sotto la media regionale»

La UIL ha pubblicato uno studio sui lavoratori dipendenti del settore privato, basato sui dati Inps riferiti all’anno 2018. Ne esce un ritratto dolceamaro per il livello retributivo e occupazionale italiano, regionale e provinciale.

Se le retribuzioni medie a livello italiano ammontano a 1.243 euro, il sistema-paese sconta ancora un divario di genere nel salario. Prendendo come esempio la categoria degli operai si riscontra che i quasi sei milioni lavoratori ricevono una paga media di 1.374 euro, mentre sono solo 818 quelli percepiti in media da quasi tre milioni di lavoratrici. Le retribuzioni medie del territorio regionale ammontano a 1.944 euro pro capite, che pongono la Lombardia al quarto posto subito dopo Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. Scendendo a livello locale, la provincia mantovana rimane sotto alla media regionale fermandosi ad una retribuzione media di 1.646 euro.

Si tratta di una mappatura che, seppur non esaustiva della totalità dell’occupazione dipendente (sono infatti esclusi gli operai agricoli e domestici) - spiegato la Uil - intende fotografare la composizione geografica, per qualifica, per genere e per età di tale tessuto occupazionale, ponendo particolare attenzione a come questi indicatori influiscano sulle retribuzioni medie mensili di ogni lavoratrice e lavoratore. Nei dati emergono alcuni elementi di criticità divenuti strutturali nel nostro mercato del lavoro, come commenta Paolo Soncini, segretario UIL di Mantova e Cremona: “emerge il divario retributivo di genere a parità di qualifica ed una bassissima presenza femminile nelle qualifiche più alte. Allo stesso modo questi dati spiegano la forte diffusione del part-time al sud, che riduce le giornate retribuite e determina retribuzioni medie mensili più basse. Segnaliamo per questo il bisogno di intervenire strutturalmente per ridurre queste diseguaglianze”.