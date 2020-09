C'è tempo fino al 15 settembre per iscriversi ai corsi per disoccupati

Partono a ottobre due corsi di formazione gratuiti per disoccupati, organizzati dal consorzio Sol.Co. Mantova: “Addetto alla logistica e magazzino” e “Addetto/a agli impasti”.

L’addetto al magazzino e alla logistica lavora sia in aziende di produzione e commerciali, sia in aziende di trasporto e logistica. Svolge attività relative alla movimentazione, allo stoccaggio ed alla spedizione delle merci, gestendo i relativi flussi documentali.

Il corso si articola in 5 moduli: corso carrello; tecniche di stoccaggio e movimentazioni merci; procedure documentali per la spedizione; tecniche di gestione e organizzazione di un magazzino; normativa di sicurezza e antinfortunistica di settore. Durata del corso: 40 ore. L'addetto/a agli impasti (lievitanti e non) si occupa della realizzazione di pizze, pane, focacce e pasta. Svolge la sua attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che attraverso l'utilizzo di macchinari e strumentazioni, nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Il corso fornirà le basi, attraverso la teoria e l'attività pratica, per realizzare gli impasti lievitanti, con l'utilizzo di tecniche ed ingredienti diversi, e per la realizzazione delle principali paste ripiene e non, tipiche del territorio mantovano. Particolare attenzione verrà dedicata alla scelta delle materie prime. L'addetto svolge la sua professione all'interno del processo di lavorazione di prodotti da forno, e in quelli della ristorazione. Durata del corso: 60 ore. I corsi si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre. I corsi sono gratuiti, in quanto finanziati da Regione Lombardia attraverso Dote Unica Lavoro. La possibilità di partecipazione ai corsi sarà ufficializzata previa verifica dei requisiti richiesti da Regione Lombardia. Termine delle iscrizioni: 15 settembre. Info e requisiti di iscrizione: www.solcomantova.it; tel. 0376 263674