Mantova Economia Mantova Food&Science, tutto pronto per l'edizione 2020 Mantova Food&Science, tutto pronto per l'edizione 2020 | Tempo di lettura 3,148 secondi Mantova - 25 Sep 2020 - 10:42 Torna dal 2 al 4 ottobre 2020 la terza edizione di Food&Science Festival un evento unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e approfondisce in maniera creativa e accessibile le tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo. Tre giorni di eventi dedicata ad adulti, studenti e bambini che trasformerà la città e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e apprendimento. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura e cultura. Il Food&Science Festival, oltre ad offrire agli agricoltori un’imperdibile occasione di aggiornamento e condivisione di informazioni ed esperienze, è una manifestazione nata per soddisfare un pubblico di curiosi di tutte le età che vuole conoscere da vicino e sperimentare l’innovazione, le storie e le sfide di cui il cibo e il settore agroalimentare sono portatori. Un luogo di confronto, divertimento, formazione e interazione dove, attraverso il cibo, scoprire e percepire il futuro che ci aspetta. Promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da FRAME e organizzato da Mantova Agricola, con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia, Comune di Mantova e Camera di Commercio di Mantova come partner istituzionali. Il programma PROGRAMMA VENERDÌ 2 OTTOBRE Ore 10, Teatro Scientifico Bibiena Premio Futuro Sostenibile A cura di Gruppo Tea Il Gruppo Tea presenta il Premio Futuro Sostenibile. Diviso in tre categorie (scuole, imprese ed enti locali), si pone l’obiettivo di valorizzare i progetti dedicati alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare sviluppati dai Comuni, dalle imprese e dagli studenti delle scuole secondarie della provincia di Mantova con l’obiettivo di stimolare la consapevolezza e l’urgenza di buone pratiche collettive di economia circolare. Sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico le più significative esperienze nazionali di pratiche sostenibili, che potranno essere d’esempio e ispirare il territorio e il pubblico del Festival. Il Premio è promosso insieme a Italia Circolare, Fondazione Symbola, PromoImpresa-Borsa Merci. Ore 14, Palazzo della Ragione Agricoltura, sostenibilità e cambiamenti climatici: l’evoluzione del The Good Growth Plan Con Angelo Moretto, Prof. Ordinario Medicina del lavoro presso l’Università degli Studi di Padova e Direttore Unità di Medicina del Lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Università di Padova Mauro Coatti, Head of Technical Support di Syngenta Italia Stefano Carducci, Business Unit Manager di Syngenta Vegetable Seeds Italia Riccardo Vanelli, Amministratore Delegato Syngenta Italia Modera Beatrice Mautino A cura di Syngenta Combattere i cambiamenti climatici e garantire cibo sano e sicuro a una popolazione mondiale in continua crescita. Queste le sfide cruciali che gli agricoltori sono chiamati ad affrontare nei prossimi anni. Per riuscire in questa duplice impresa, l’unica strada da seguire è quella del progresso scientifico e dell’innovazione tecnologica. Il Food & Science Festival si conferma l’occasione di incontro e dialogo tra le diverse parti impegnate in questa missione. Per questo Syngenta ha scelto ancora una volta l’evento di Mantova per lanciare in Italia il nuovo Good Growth Plan, il rinnovato programma di impegni che l’azienda intende portare avanti nei prossimi cinque anni per supportare gli agricoltori e contrastare i cambiamenti climatici. Durante l’evento verranno presentati alcuni dei progetti italiani che contribuiranno al piano globale e che saranno tra l’altro focalizzati su genetica, programmi di filiera e agricoltura digitale. Una tavola rotonda seguirà la presentazione e darà modo ai rappresentanti delle istituzioni politiche, del mondo scientifico e del filiera agroalimentare di discutere e confrontarsi su quanto sia necessario intervenire per supportare gli agricoltori nelle grandi sfide che stanno affrontando rispetto all’attuale contesto normativo. Dalle ore 17.30, Teatro Bibiena Inaugurazione del Food&Science Festival 2020 Con Teresa Bellanova, Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura Paolo De Castro, Parlamentare Europeo A seguire Da Vavilov alle New Breeding Techniques L’evoluzione della genetica e le sfide del futuro Tavolo rotonda con Marco Boscolo, giornalista scientifico Mauro Mandrioli, Professore Associato di Genetica, Università di Modena e Reggio Emilia Michele Morgante, Professore di Genetica all’Università di Udine Elisabetta Tola, giornalista scientifica Il Food&Science Festival si apre portando al centro della discussione un tema che vede la scienza protagonista, ma che allo stesso tempo impone una riflessione sul piano politico e può avere importanti risvolti economici, sociali ed etici. Ore 21, Palazzo della Ragione Metamorfosi. Il cibo nel mondo che cambia Con Riccardo Valentini, ecologo, membro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse dell’Università degli Studi della Tuscia La pandemia ha solo offuscato a livello mediatico la crisi climatica, mentre l’anidride carbonica resta il virus più minaccioso per la sopravvivenza della specie umana. La concentrazione di CO 2 , infatti, aumenta in modo inesorabile ormai da più di un secolo, passando dai 280 ppm dell’era pre-industriale ai 400 ppm di oggi, raggiungendo il valore più alto degli ultimi 800.000 anni. I cambiamenti climatici hanno un impatto importante sulla produzione e la disponibilità di cibo, ma sono a loro volta influenzati pesantemente dalle scelte alimentari quotidiane. In questo scenario complesso, la sostenibilità del sistema alimentare è una sfida di portata globale e l’agricoltura si sta configurando come una delle vie percorribili per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, per ridurre le patologie legate all’alimentazione e i costi connessi e per rendere le città più vivibili, creando posti di lavoro in un’economia globale stagnante. SABATO 3 OTTOBRE Ore 9.45, Piazza Mantegna La rassegna stampa: scienza e cibo nei media Con i giornalisti scientifici Marco Ferrari e Roberta Villa Ore 10, Latteria Sociale Gonfo Insolita scienza - Da Boccaccio a eBay passando per L’isola del tesoro: mille anni di storia e peripezie del Parmigiano Reggiano Con Alessandro Marzo Magno, storico e scrittore con visita guidata alla latteria In collaborazione con Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano Una storia che inizia attorno al Mille nei monasteri benedettini di qua e di là del Po e prosegue. Una storia raccontata da uno dei narratori più abili del panorama nazionale in un luogo decisamente insolito per una conferenza: un deposito di forme di Parmigiano Reggiano. Così, immersi nelle forme e nei profumi del Parmigiano Reggiano, gli spettatori verranno accompagnati in un viaggio lungo mezzo millennio. Ore 10, Piazza Leon Battista Alberti Food Reputation ieri, oggi e domani Come è cambiata la reputazione degli alimenti più discussi dei nostri tempi Con Lucilla Titta, ricercatrice e nutrizionista, coordinatrice del progetto SmartFood allo IEO di Milano Maria Tieri, ricercatrice del progetto SmartFood allo IEO di Milano Greta Caprara, ricercatrice del progetto SmartFood allo IEO di Milano Vittoria Ercolanelli, ricercatrice del progetto SmartFood allo IEO di Milano Negli anni ’60 il latte era considerato l’alimento salutare e completo per eccellenza, nel 2011 con “The China study” diventa l’origine di tutti mali. Sempre nell’epoca d’oro dell’innovazione nell’industria alimentare, il glutine veniva aggiunto alla pastina per i bambini perché considerato un’ottima integrazione di proteine, oggi è temuto come un veleno. La reputazione del cibo, o Food Reputation, è la valutazione fatta dal pubblico di un alimento sul suo impatto sull’individuo – fisico, psicologico, comunicativo – e sul contesto – ambientale, culturale ed economico. Come è cambiata la reputazione di alcuni degli alimenti più consumati in relazione al loro impatto sulla salute? Le evidenze scientifiche hanno guidato questo cambiamento? E gli scaffali dei supermercati sono rimasti sempre uguali? Le nutrizioniste del team Smartfood dell’Istituto Europeo di Oncologia racconteranno la metamorfosi della comunicazione in ambito alimentazione e salute. Ore 10.30, Palazzo della Ragione EFSA e la scienza della valutazione del rischio – Cambiamento climatico e rischi emergenti

Con Angelo Maggiore, Scientific Officer presso l’European Food Safety Authority (EFSA)

Ore 10.30, Atrio degli Arcieri, Palazzo Ducale Cambia-mente Metti alla prova le tue convinzioni più radicate ed impara a riconoscere le bufale sul cancro Con Riccardo Di Deo, Fondazione AIRC Ore 11, Piazza Mantegna Come si cambia, per non sprecare Con Andrea Segrè, saggista e Professore Ordinario di Politica Agraria Internazionale e Comparata all’Università di Bologna, fondatore della Campagna Spreco Zero Stefania Villa, giornalista Altroconsumo In collaborazione con Regione Lombardia Il lockdown che ha caratterizzato i primi mesi del 2020 ha avuto molte conseguenze sulle nostre vite, ma una in particolare non era prevista: abbiamo sprecato meno. È quanto emerge dal rapporto redatto da Waste Watchers ripreso da Altroconsumo, nel quale emerge che sono diminuiti gli sprechi individuali e di filiera e sono cambiate le abitudini legate alla preparazione dei piatti e alla spesa. Ore 11, Palazzo della Ragione I rischi emergenti in agricoltura e allevamento Con Alberto Cortesi, Presidente Confagricoltura Mantova Cimice asiatica, alternaria, peste suina, ma anche grandinate, piogge intense e in generale fenomeni meteorologici estremi sono alcune delle minacce che agricoltori e allevatori si trovano a dover affrontare, minacce che un tempo erano l’eccezione e oggi sono sempre più frequenti per colpa soprattutto del clima che cambia. Scienza e tecnologia possono aiutare a correre ai ripari, purché politici e operatori siano pronti a recepire le risposte. Ore 11.15, Piazza Leon Battista Alberti Alla scoperta di un mondo sconosciuto: il dietro le quinte della produzione di alimenti nella grande distribuzione Con Giulio Ferrari, Direttore Produzioni Esselunga In collaborazione con Esselunga Piatti pronti, pasta fresca, torte, pasticceria secca, pane morbido... tutti prodotti che associamo alle produzioni artigianali, e che raramente fanno venire in mente la grande distribuzione. La ricerca e l’innovazione tecnologica, oltre agli adeguati investimenti e a stabilimenti specializzati, oggi permettono di conciliare qualità, freschezza e ricette del territorio con i numeri e le necessità di una grande catena di supermercati. Giulio Ferrari, direttore delle Produzioni Esselunga, accompagnerà i visitatori del festival in una visita virtuale all'interno di queste fabbriche del cibo. Ore 12, Palazzo della Ragione La storia (genetica) dei vitigni europei Con Michele Morgante, Professore di Genetica all’Università di Udine Ore 12.15, Piazza Leon Battista Alberti Scienza Aperta. Il Quizzone Con Deborah Piovan, imprenditrice agricola Marco Trevisan, Docente di Chimica Agraria all'Università Cattolica del Sacro Cuore Alessandro Sessa, Direttore Altroconsumo Giorgio Donegani, Tecnologo Alimentare, Esperto in Nutrizione ed Educazione Alimentare Presentano Alberto Agliotti e Francesco Giorda In collaborazione con Syngenta “Scienza Aperta” incontra il Food&Science Festival. Fedele al suo intento di sottolineare il ruolo fondamentale della corretta divulgazione e trasmissione di informazioni su base scientifica in maniera semplice e immediata per tutti, il format Scienza Aperta presenta un’edizione speciale del Quizzone scientifico in cui tra un approfondimento e una curiosità si cercherà di coniugare e rendere accessibili argomenti non sempre immediati per il grande pubblico. Un evento speciale, un quiz interattivo che coinvolge gli spettatori in piazza e a casa grazie a un software online che permette di votare in tempo reale attraverso il proprio smartphone o il proprio computer. Sarà l’occasione per parlare di cambiamento climatico e di impatto dell’agricoltura, ma anche di agrofarmaci e di residui, di nuove tecnologie e di comunicazione. Si gioca, si riflette, si discute e si vincono premi. Una raccomandazione: tenete accesi i cellulari. Ore 12.30, Piazza Mantegna Il valore della terra Come la crisi ambientale sta cambiando l'Italia e la nostra vita Con Stefano Liberti, giornalista e scrittore Nel 2030 saremo dieci miliardi. Già ora stiamo sfiorando gli otto. Dieci miliardi di esseri umani che devono mangiare ogni giorno almeno due volte. Che devono assumere ogni giorno proteine, vitamine, sali minerali, fibre, zuccheri, acqua e molto altro. Come ci sfameremo, se le risorse sono sempre più scarse, se la crisi climatica e ambientale peggiora e gli abitanti di paesi iper-popolati come la Cina stanno repentinamente cambiando abitudini alimentari? Non possiamo più sfruttare le risorse che ci rimangono nel modo sbagliato e questo significa soprattutto una cosa: dobbiamo modificare radicalmente il nostro modo di mangiare e quello di produrre cibo. Quali sono le logiche che regolano il mercato globale del cibo? Quali le opportunità che l’innovazione e la ricerca oggi ci offrono per realizzare in maniera sostenibile ed efficace modelli di sviluppo che non contribuiscano alla crisi climatica e siano rispettosi dell'ambiente e dell'equilibrio degli ecosistemi? Il problema è ancora più urgente in Italia, dove morfologia del territorio e posizione geografica ci piazzano in prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici. Ore 14.30, Piazza Leon Battista Alberti Fattelo tu il balsamico! Le leggi che cambiano il cibo Con Michele Fino, Professore di Fondamenti del Diritto Europeo presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo Ore 14.30, Spazio Open di Alkemica La spesa che sfida Con Emanuela Bianchi, tecnologa Altroconsumo Antonella Borrometi, tecnologa Altroconsumo Luisa Villa, rappresentante territoriale per la Lombardia di Altroconsumo Sapete dove vanno conservati carne e pesce nel frigorifero? E sapreste applicare il principio FIFO nella vostra dispensa? La consapevolezza acquisita in tempo di COVID-19 ci ha ricordato che la riduzione dello spreco alimentare casalingo, che pesa 4 volte più dello spreco lungo la filiera, parte dal supermercato e dalle scelte dei consumatori. Le tecnologhe alimentari di Altroconsumo vi guidano, tramite il progetto La Spesa che Sfida (finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, DM 7 febbraio 2020), in un quiz interattivo e scientifico alla scoperta delle strategie volte all’eliminazione, o perlomeno alla riduzione, dello spreco domestico, per aiutare il pianeta e il portafoglio. Ore 14.30, Piazza Mantegna Lieviti a tutta birra, ma non solo! Con Stefano Bertacchi, biotecnologo e divulgatore scientifico Saccharomyces cerevisiae, Kazachstania exigua, Yarrowia lipolytica, Rhodosporidium toruloides. Sono solo alcune delle specie di lieviti che sfruttiamo per le nostre produzioni alimentari, cosmetiche e farmaceutiche. Scopriremo di che si tratta e come agiscono in un viaggio che mescola birra, vino, lievito madre, detersivi, accademia e Google Trends. Ore 15, Palazzo della Ragione La chimica della sostenibilità ambientale Con Wim de Vries, Professore analisi sistemica ambientale presso la Wageningen University Francesco Mastrandrea, Presidente Nazionale dei Giovani di Confagricoltura - ANGA Per soddisfare il futuro fabbisogno mondiale di cibo in modo sostenibile, la produzione deve crescere mentre la relativa impronta ambientale deve ridursi. Tra le possibili opzioni per raggiungere questo risultato ci sono la riduzione degli sprechi, i miglioramenti nella tecnologia e nella gestione dell’agricoltura e la modifica delle abitudini alimentari verso diete a maggior contenuto vegetale. Attualmente si stima che più di un terzo di tutto il cibo prodotto vada perso prima di raggiungere il mercato o sprecato dalle famiglie. La riduzione di questa perdita, combinata con un maggiore recupero di azoto e fosforo nei rifiuti animali, vegetali e umani, è fondamentale per ridurre l'impronta dei fertilizzanti. I cambiamenti tecnologici sono altrettanto importanti per aumentare l’efficienza della produzione e ridurre l'impatto ambientale per unità di cibo prodotto. Occorre riequilibrare l’applicazione di fertilizzanti favorendone la riduzione dove sono in eccesso e il trasferimento dove mancano, nonché aumentarne l’efficienza limitandone l’uso al momento e nel luogo in cui sono necessari. Infine, i cambiamenti delle abitudini alimentari verso diete più sane, preferendo alimenti vegetali ai prodotti animali, possono ridurre gli impatti ambientali del sistema alimentare. Nessuna misura presa singolarmente è sufficiente: sarà necessario combinarle tutte per mitigare il previsto aumento delle perdite di azoto e fosforo e rimanere entro i limiti planetari di tali nutrienti. Ore 15.30, Piazza Mantegna Semi ritrovati. Viaggio alla scoperta della biodiversità agricola Con Marco Boscolo, giornalista scientifico Elisabetta Tola, giornalista scientifica All’inizio del Novecento, il genetista russo Nikolaj Vavilov girò mezzo mondo e studiò metodi per produrre nuove varietà di piante che rendessero di più e fossero adatte ai diversi climi dell’Unione Sovietica, che in quegli anni stava conoscendo un notevole aumento della popolazione. In un vero e proprio racconto on the road che ripercorre alcune tappe dei viaggi di Vavilov, Marco Boscolo ed Elisabetta Tola sono andati a conoscere i “guardiani” della biodiversità agricola che hanno imparato la sua lezione: ricercatori, contadini e nuovi artigiani che oggi stanno innovando l’agricoltura recuperando le varietà e i semi locali che rischiano di scomparire, sostituiti da prodotti industriali uguali in tutto il mondo ma poco adatti a far fronte agli effetti del cambiamento climatico. Non c’è traccia di nostalgia in questo viaggio, bensì una nuova idea di innovazione alimentata da una rete globale – che include anche tutti i Paesi visitati: Senegal, Etiopia, Iran, Indonesia, Francia, Stati Uniti e Italia – che sta proponendo modelli di produzione e filiere diverse per garantire, nel segno di Vavilov, che nonostante gli stravolgimenti climatici che dovremo affrontare nessuno debba soffrire la fame. Ore 16, Piazza Leon Battista Alberti Gastrofisica, i sensi del cibo Con Charles Spence, Professore di Psicologia Sperimentale e direttore del Crossmodal Research Laboratory di Oxford E se mangiare o bere fossero molto più complessi di quanto pensassimo? Se la nostra percezione dei cibi non fosse solo una questione di lingua o di naso ma dipendesse anche dai colori, dai suoni, dal profumo, dal peso e dal nostro umore? Sembra incredibile ma è solo l’inizio delle scoperte di Charles Spence, professore all’Università di Oxford. La gastrofisica è il campo di ricerca che studia il rapporto tra il cibo e i nostri sensi. Quindi se la percezione del cibo avviene nella mente e non solo nella bocca, la strategia per aumentare l’apprezzamento di un prodotto alimentare cambia sia che si tratti di uno snack di una grande multinazionale, sia che si tratti di un piatto di un ristorante e sia che si tratti di un locale dove il cibo viene distribuito o consumato. Un incontro imperdibile per tutti coloro che vogliono innovare all’interno del settore agroalimentare ed enogastronomico creando dei nuovi prodotti alimentari e dei nuovi format nel settore della ristorazione. Ore 16.30, Palazzo della Ragione …e poi? Visioni di futuro. Che cosa (e come) mangeremo domani Con Andrea Segrè, saggista e Professore Ordinario di Politica Agraria Internazionale e Comparata all’Università di Bologna Ilaria Pertot, Professore Ordinario di Patologia Vegetale all’Università di Trento e direttrice del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente Ore 16.30, Piazza Mantegna Nove miliardi a tavola. Droni, big data e genomica per l’agricoltura Con Mauro Mandrioli, Professore Associato di Genetica, Università di Modena e Reggio Emilia Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore televisivo e teatrale In collaborazione con Focus Produrre più cibo, usando meno risorse e rispettando l’ambiente, è tra le sfide più importanti che dovremo affrontare nel corso del XXI° secolo. Abbiamo però oggi a disposizione nuove opportunità offerte dai big data, dalla genetica e dall’automazione per pensare di realizzare quella nuova rivoluzione di cui abbiamo bisogno. La Rivoluzione verde nel secolo scorso ha permesso di sfamare miliardi di persone, ma ha anche contribuito a creare gravi problemi ambientali. Oggi ci serve una nuova rivoluzione in cui la produttività vada di pari passo con la sostenibilità e l’equità. Si dovranno introdurre nuovi strumenti (tra cui droni e sensori), nuove varietà vegetali e un modo differente di coltivare i campi per usare meno acqua, meno insetticidi e meno fertilizzanti (raccogliendo e analizzando grandi quantità di dati). Questa non è una novità: la storia dell’agricoltura è una storia continua di innovazione. Solo adottando queste innovazioni possiamo sperare di permettere ai nove miliardi di persone che vivranno sul pianeta terra tra trent’anni di potersi sedere tranquillamente a tavola. Ore 17.30, Piazza Leon Battista Alberti Iniziamo dalla tavola. Come conciliare gusto e salute Con Sonia Peronaci, imprenditrice digitale Sara Olivieri, dietista e instagrammer @inizioLunedi In collaborazione con Unaitalia e il progetto europeo per la promozione delle carni avicole di qualità È possibile coniugare a tavola gusto, sostenibilità e leggerezza? Tra petti e cosce di pollo preparati dal vivo, uno show cooking insieme a Sonia Peronaci, la food influencer più amata del web, e la nutrizionista Sara Olivieri, in cui ci divertiremo a sfatare alcuni falsi miti legati alle carni bianche, per la gioia del palato e del corpo. Ore 18, Palazzo della Ragione Antropocene. Dai modelli di clima ai modelli di sviluppo Con Enrico Giovannini, professore di Statistica economica e Sviluppo sostenibile all’Università di Roma “Tor Vergata”, co-fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Antonello Provenzale, Direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Un confronto tra scienza, economia e società. Con Antonello Provenzale avremo modo di vedere quali sono i modelli che gli scienziati stanno studiando per esplorare l’impatto del cambiamento climatico anche sulla produzione di cibo, mentre con Enrico Giovannini capiremo quali sono gli impatti economici e soprattutto quali possono essere gli indirizzi politici per governare il necessario cambiamento dei modelli di sviluppo. Ore 17.30, Piazza Mantegna Aperitivo con processo Elena Dogliotti, biologa nutrizionista, Supervisore Scientifico Fondazione Umberto Veronesi Alessandro Vitale, Supervisore Scientifico Fondazione Umberto Veronesi Augusto Garavelli, Fondazione Umberto Veronesi Ore 21, Teatro Bibiena Ieri, oggi e domani Spettacolo di e con Antonio Pascale Con Deborah Piovan, imprenditrice agricola Alberto Guidorzi, agronomo Vittoria Brambilla, genetista, Università degli Studi di Milano Bruno Mezzetti, docente di Produzioni Arboricultura Generale e Coltivazioni Arboree all’Università Politecnica delle Marche Preferireste farvi operare da un chirurgo di una volta o da uno moderno? Diciamo la verità: chi mai sceglierebbe la prima opzione? Se invece cambiamo quesito e chiediamo se sia migliore il cibo del passato o quello del presente, la risposta non sarà altrettanto univoca: in molti preferiranno cibo e agricoltura “di una volta”. Ma com’era davvero l’agricoltura di ieri? Com’è quella di oggi? Cosa ci aspetta in futuro? Ispirandosi a un format televisivo degli anni ’70 e ’80, in cui di un artista si confrontavano la produzione passata e quella del momento, Antonio Pascale chiederà a un “nonno”, a una “mamma” e a un “nipote” di raccontare l’agricoltura di ieri, quella di oggi, e quella che probabilmente avremo in futuro. Con l’aiuto di filmati d’epoca, foto e studi innovativi capiremo come siamo cambiati, in meglio, grazie a un lavoro duro, incessante e creativo da parte di scienziati, ricercatori e imprenditori agricoli e avremo modo di apprezzare, ieri come oggi, il valore strategico ed economico della filiera agroalimentare italiana. Un talk divertente per fare luce sul passato e capire come sarà il futuro. DOMENICA 4 OTTOBRE Ore 9.45, Piazza Mantegna La rassegna stampa: scienza e cibo nei media Con i giornalisti scientifici Marco Ferrari e Roberta Villa Ore 10, Piazza Leon Battista Alberti La metamorfosi del consumatore: faremo davvero scelte più sostenibili? Con Simona Ovadia, giornalista Altroconsumo Le abitudini e i consumi, durante il lockdown, sono cambiati. In parte sono diventati più sostenibili: meno spreco, più cibo fatto in casa, pochi spostamenti (c’è stato un boom della spesa online consegnata a domicilio). Faremo tesoro di questa esperienza senza cadere nelle trappole della moda e della pubblicità? Lo vedremo insieme, con alcuni esempi pratici. Ore 10, La Zanzara

Insolita scienza - Senza confini. Esseri umani e altri animali, storie di cibo e migrazioni Con Francesca Buoninconti

Escursione sul lago a cura di Alkémica Cooperativa Sociale onlus

Ore 10.30, Palazzo della Ragione Il pianeta ferito Con Antonello Pasini, fisico e climatologo del CNR Elda Baggio, chirurga di guerra, Medici Senza Frontiere Ore 11, Piazza Mantegna Relazioni pericolose. Dal pangolino alle penne lisce, come la pandemia ha cambiato il nostro rapporto col cibo Con Simona Stano, ricercatrice Università di Torino Un mercato a cielo aperto a Wuhan. Uno dei tanti, in Cina, a ospitare la compravendita di animali selvatici per scopi alimentari. Questo lo scenario da cui sembra aver preso le mosse l’attuale pandemia di Coronavirus. È il primo (almeno in ordine temporale) indice della stretta relazione tra discorsi sul Covid-19 e discorsi sul cibo. Perché parlare di Coronavirus significa parlare di sicurezza alimentare, e quindi di igiene e di contagio, di purezza e di pericolo. Parlare di Coronavirus significa parlare dei supermercati presi d’assalto alla vigilia di ogni nuovo decreto legge, con esaurimento prima delle scorte di pasta, poi della farina e del lievito. Parlare di Coronavirus significa parlare di commensalità, quella perduta delle incipienti festività pasquali e quella (ri)trovata della quotidianità, tra nuclei familiari raccolti intorno al desco più di quanto non accadesse nella frenesia lavorativa prepandemica. Parlare di Coronavirus, in definitiva, significa recuperare la portata politica dell’alimentazione, vittima silenziosa della spettacolarizzazione ossessiva che è andata crescendo nell’ultimo decennio. È questo ciò che sembrano chiederci i diversi aspetti della crisi che stiamo vivendo. Ed è questo che, inevitabilmente, ci chiederà ciò che vi farà seguito. Ore 11.15, Piazza Leon Battista Alberti Nella testa di chi mangia Desiderio, bisogno e nuove forme del cibo Con Ilaria Legato, Food Designer e Brand Identity and Communication Designer Vincenzo Russo, Professore di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing, IULM Milano Ore 12, Piazza Mantegna Calorie, grammi, quanto basta... il senso dei numeri in cucina Con Ramona De Amicis, nutrizionista Francesca Ghelfi, nutrizionista Chi non ha mai avuto a che fare o non ha mai sentito parlare di calorie? Le calorie sono un numero, semplice da interpretare, da comunicare. Sono tra gli argomenti più diffusi e inflazionati. Per dimagrire basta ridurre le calorie introdotte e aumentare quelle spese. Sembra una cosa semplice e alla portata di tutti. Forse il successo delle calorie è dovuto proprio a questo, alla loro apparente facilità di comunicazione e interpretazione. E così nascono i menu dei ristoranti che riportano le calorie dei piatti, addirittura dei fast food. In certi casi affiancati da indicazioni sull’attività fisica ideale per bruciare parte di quelle calorie assunte. Iniziamo a spaventarci di quel numero che vediamo in prima linea sulle etichette alimentari, lasciando sullo scaffale i prodotti con un apporto calorico, secondo noi, troppo elevato. E se non fosse proprio così? E se a parità di calorie, la tipologia di nutrienti facesse la differenza? Ore 12.30, Piazza Leon Battista Alberti

EFSA e la scienza della valutazione del rischio – Le zoonosi e le malattie a trasmissione

alimentare

Con Valentina Rizzi, Scientific Officer presso l’European Food Safety Authority (EFSA) Ore 13, Piazza Leon Battista Alberti

Dalle zoonosi al benessere animale Con Martina Tarantola, veterinaria esperta in benessere animale, Università di Torino Ore 14.30, Piazza Leon Battista Alberti Il destino del cibo. Così mangeremo per salvare il mondo Con Agnese Codignola, giornalista scientifica Nel 2030 saremo dieci miliardi. Già ora stiamo sfiorando gli otto. Dieci miliardi di esseri umani che devono mangiare ogni giorno almeno due volte, se non vogliono ritrovarsi malati e sofferenti. Che devono assumere ogni giorno proteine, vitamine, sali minerali, fibre, zuccheri, acqua e molto altro. Non possiamo più sfruttare le risorse che ci rimangono nel modo sbagliato e questo significa soprattutto una cosa: dobbiamo modificare radicalmente il nostro modo di mangiare e quello di produrre cibo. Ma cambiare il mondo un pomodoro alla volta si può. Contaminando discipline diverse, dalla medicina alla cosmologia, dalla biologia marina alla genetica più avanzata, dall’agricoltura alla meteorologia, alcuni ricercatori hanno iniziato a lavorare per un futuro diverso. Da gesti piccolissimi sono nati grandi esperimenti, che aprono la strada all’alimentazione sostenibile. Stiamo imparando a coltivare la carne per averne in quantità illimitate, con un consumo infinitamente ridotto di risorse rispetto agli allevamenti e senza costringere gli animali alla sofferenza e ai farmaci. Stiamo studiando la straordinaria capacità di rigenerazione del mare per ricreare gli ecosistemi che abbiamo distrutto. Con i risultati provenienti dalle colonie spaziali, persino il cielo è molto più vicino. Percorrendo il confine del progresso scientifico, Agnese Codignola mette in discussione la nostra cultura alimentare e ci aiuta ad aprire gli occhi su un futuro possibile, a volte addirittura già presente: il cibo che mangiamo può essere sano, sostenibile e giusto nei confronti del pianeta, degli animali e dell’uomo. Ore 14.30, Piazza Mantegna Il cibo in rete. Pesca e sostenibilità ambientale, sociale ed economica Con Francesca Biondo, Direttrice Federpesca Simone Libralato, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale In collaborazione con Federpesca Ore 15, Palazzo della Ragione Cibo e informazione corretta. Come si misura la qualità? Con Franca Braga, Direttrice del Centro competenza Cibo e salute di Altroconsumo Luca Magnani, Direttore Assicurazione Qualità Esselunga In collaborazione con Esselunga Ore 15.30, Piazza Mantegna Metamorfosi radioattive Con Silvia Kuna Ballero, fisica e giornalista scientifica Lo storico rapporto tra radioattività e cibo, tra radioattività naturale e indotta, contaminazioni e tecniche di modifiche genomiche per ottenere nuove varietà alimentari fino all’uso di radiazioni ionizzanti per la conservazione e la decontaminazione di determinati alimenti. Ore 15.45, Piazza Leon Battista Alberti Parole di gusto: quando il lessico stimola l'acquolina Con Vera Gheno, sociolinguista Se mangiare è un piacere, parlare di cibo sembra essere diventata l’ossessione dei nostri tempi: le pietanze vengono fotografate, certo, ma anche descritte, analizzate, decantate, declamate tramite le parole. E allora, perché non tentare un piccolo tour nel lessico del cibo, tra dialettismi, forestierismi, neologismi e singolari sinestesie? Ore 16.30, Palazzo della Ragione Il marketing nel carrello Con Gianluca Diegoli, esperto di marketing digitale Le strategie del marketing ci influenzano, invisibili, ogni giorno: dal menu caffè + spremuta alla bulimia dei servizi streaming; dal 3x2 del supermercato al divano a rate perennemente scontatissimo; dal dilagare di foto di panificazione su Instagram durante il lockdown all'incubo infinito dei call center; dalla comodità pericolosissima di avere il mondo a domicilio in poche ore al fascino vintage dei cari vecchi spot televisivi. Gianluca Diegoli, esperto consulente di marketing, con autoironia ed esempi concreti, ci mostra le tecniche e i meccanismi con cui lui e i suoi compari cercano di venderci qualsiasi cosa, spiegandoci anche perché spesso, alla fine, ci riescono. Ore 16.30, Piazza Mantegna Non scartare le bucce. Ricette e consigli per sprecare meno, con gusto Con Lisa Casali, scrittrice, scienziata ambientale ed esperta di sostenibilità Se siete tra i tanti che gettano la scorza della zucca, il torsolo del cavolfiore, le foglie del limone o del carciofo, fermatevi! Le bucce e le parti esterne di frutta e verdura contengono fibre e nutrienti in quantità che con qualche accorgimento e un po’ di ingegno possono essere valorizzate. La scrittrice Lisa Casali, con un occhio attento alla riduzione degli sprechi e uno alla nutrizione, racconterà come valorizzare le parti ritenute meno nobili dei vegetali che compriamo. Ore 16.45, Piazza Leon Battista Alberti Bacche, superfrutti e piante miracolose. Il mondo degli integratori e dei cibi dalle mille promesse Con Renato Bruni, professore associato in Botanica e Biologia farmaceutica presso il dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università di Parma e direttore scientifico dell’Orto botanico dell’Università di Parma In collaborazione con Focus Integratori, fitoterapici, nutraceutici e superfood sono termini ormai di uso quotidiano, riferiti a prodotti che ci vengono prescritti dal medico, consigliati dal farmacista, sponsorizzati con enfasi dall’influencer di turno. «Ma funziona?». Quante volte ci siamo posti questa domanda leggendo su una rivista del frutto all’ultima moda che spopola tra le star o guardando l’integratore appena acquistato. Cosa fare di fronte a questa offerta vastissima, apparentemente in grado di risolvere o prevenire ogni nostro disturbo? A chi rivolgersi per fugare il sospetto della «bufala»? Ore 17.30, Piazza Mantegna Agricoltura, scienza e ambientalismo: quale terreno di dialogo? Con Marco Pasti, imprenditore agricolo Ore 17.45, Piazza Leon Battista Alberti La scienza delle verdure Con Dario Bressanini, chimico e divulgatore Cibi alcalini e acidi, i 5 sapori fondamentali, la respirazione dei vegetali… Dario Bressanini torna al Festival a parlare di verdure offrendo un punto di vista inedito e innovativo, addentrandosi nel mondo del gusto, del benessere, della scienza, il tutto con un taglio rigoroso, ma sempre chiaro e comprensibile. Ore 18, Palazzo della Ragione La resilienza del bosco. Storie di foreste che cambiano Con Giorgio Vacchiano, Ricercatore in gestione e pianificazione forestale, Università di Milano Siamo abituati a pensare che le foreste siano statiche, che stiano lì, immobili, da sempre. Ma non è così. Semplicemente vivono, e cambiano, a un ritmo più lento del nostro. C’è, tuttavia, un momento in cui abbiamo la possibilità di apprezzarne il cambiamento, e, ironia della sorte, è proprio quando vi si abbatte una calamità o, come si dice in ecologia, un «disturbo». Che sia un incendio, un’alluvione, un’eruzione, ciò che segue non è l’estinzione totale. Al contrario. Disturbi di questo tipo sconvolgono un ecosistema, ma al tempo stesso aprono la strada a nuove specie animali e vegetali. Ed è proprio questa capacità di adattamento, questa naturale resilienza, ad accumunare i boschi e le foreste che Vacchiano ha incontrato durante la sua attività di ricerca e i suoi viaggi, e che ci racconta al Food&Science Festival. LE INTERVISTE ONLINE Prime visioni in esclusiva sul sito e sui canali social del Food&Science Festival Venerdì 2 ottobre Ore 13 Il cibo del futuro A cura di Fondazione Umberto Veronesi Sabato 3 ottobre Ore 11.45 Relazioni nascoste. Nelle interazioni fra piante e batteri una possibile chiave per l’agricoltura del futuro Eva Kondorosi, Vicepresidente dell’European Research Council e Ricercatrice presso l’Accademia Ungherese delle Scienze intervistata da Marco Ferrari, giornalista scientifico Ore 14 Dai cambiamenti climatici agli OGM, il difficile rapporto tra scienza e percezione del pubblico Dominique Brossard, docente di comunicazione strategia e comunicazione del rischio all’Università del Wisconsin-Madison. Ore 15.15 La storia naturale della birra Ian Tattersall, curatore American Museum of Natural History Rob De Salle, curatore American Museum of Natural History Ore 16.45 Perché mangiamo quel che mangiamo. Il gusto spiegato dalla scienza Rachel Herz, neuroscenziata americana specializzata nello studio della percezione e delle emozioni Ore 18.30 Perché dobbiamo fidarci della scienza? Naomi Oreskes, storica della scienza, Università di Harvard Intervistata da Fabio Turone, giornalista scientifico In collaborazione con il CICAP Fest EXTRA Domenica 4 ottobre Ore 12 Dalla pecora Dolly all’editing genomico. Le nuove biotecnologie applicate all’allevamento Simon Lillico, ricercatore al Roslin Institute dell’Università di Edimburgo Ore 15.15 La tavola di domani Pamela Ronald, docente all’Università della California Davis intervistata da Deborah Piovan, imprenditrice agricola Ore 16.15 Come funziona una stalla? Martina Tarantola, , veterinaria esperta in benessere animale, Università di Torino Letizia Valenza, giovani di Confagricoltura Ore 17.15 Il cuoco curioso. Scienza e cultura in cucina Harold McGee, saggista Intervistato da Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico EXHIBIT E ALTRE ATTIVITÀ ORGÀNA (LOGGIA DEL GRANO)

Scultura digitale interattiva

di auroraMeccanica + Vincenzo Guarnieri (FRAME - divagazioni scientifiche)

con la collaborazione di Sebastiano Barbieri (Visual), Simone Carella (WebApp) e Amplitudo (Sound Design) Con il contributo di Gruppo Tea LA SCIENZA SUL DIVANO - NELLE STRADE E NELLE PIAZZE DI MANTOVA Torna il divano con le ruote che ha animato le vie e le piazze del Food&Science Festival 2019. A guidarlo ci sarà Ruggero Rollini, divulgatore scientifico e Youtuber affermato. LA SCIENZA IN BICICLETTA - SCIENZA DI STRADA NELLE VIE E NELLE PIAZZE DI MANTOVA Mantova si gira in bicicletta. Perché quindi non mettere i divulgatori di Multiversi sulla bici e farli pedalare per la città fermandosi di tanto in tanto per fare un esperimento o un mini spettacolo scientifico? LABORATORI Domenica 4 ottobre, ore 12 Atrio degli Arcieri, Palazzo Ducale

HERBAL MIXOLOGY

A cura di Planet One

In collaborazione con Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano

Durata: 90 minuti

Età: adulti

Posti: 50 Un workshop volto all’esplorazione delle piante officinali, spezie, fiori eduli e piante spontanee. Il recupero di antiche conoscenze monastiche, alchemiche e spagiriche, per trovare applicazione nell’alimentazione e nella Mixology attraverso lo studio e l’utilizzo della materia madre fino alla realizzazione di drink Signature esclusivi. Sul finale verrà progettato con i partecipanti un cocktail inedito pensato per essere abbinato al Parmigiano Reggiano stagionato 36 mesi. Sabato 3 ottobre, ore 18

Spazio Open di Alkémica ACINI DI SCIENZA

A cura di Alessandra Biondi Bartolini Durata: 60 minuti Età: adulti Posti: 25 L’uva che si trasforma in vino, gli zuccheri che divengono alcol, il frutto che diventa bevanda inebriante: il processo di vinificazione rappresenta senza ombra di dubbio una delle tecnologie alimentari più antiche e studiate. Come è fatto un acino e che cosa contiene? In che modo l’acino diventa mosto e il mosto diventa vino? Quali sono le trasformazioni dei composti presenti nell’uva che porteranno il colore, gli aromi e il sapore del vino? Nel corso della vinificazione, dal momento della raccolta del grappolo fino alla fine della fermentazione, si possono osservare numerosi fenomeni chimici e fisici e processi biologici. Con l’aiuto di un grappolo e di poco altro ci trasformeremo in cantinieri per un’ora per scoprire la fisica, la chimica e la biologia di grappoli, acini e mosti. Sabato 3 ottobre, ore 10, 16 Domenica 4 ottobre, ore 15 Spazio Open di Alkémica PARMIGIANO REGGIANO, TANTI MODI DI GUSTARLO A cura di Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano Durata: 60 minuti Età: adulti Posti: 25 Lo sapevi che il Parmigiano Reggiano nasce solo in una striscia di terra chiamata zona d’origine composta dalle cinque provincie di: Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna sinistra fiume Reno e Mantova destra fiume Po? Lo sapevi che il Parmigiano Reggiano è un prodotto 100% naturale, fatto esclusivamente con: latte sale e caglio? Lo sapevi che il Parmigiano Reggiano è una fonte naturale di calcio, elemento indispensabile per la tua crescita? Vieni a conoscere il Re dei formaggi e a gustarne la sua unicità. Sabato 3 ottobre, ore 12

Domenica 4 ottobre, ore 11, 17

Spazio Open di Alkémica

PARMIGIANO REGGIANO, DAL FORAGGIO AL FORMAGGIO

A cura di Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano

Durata: 60 minuti

Età: adulti

Posti: 25 Ancora oggi il Parmigiano Reggiano mantiene inalterati i tratti che lo hanno reso unico nei secoli. Dall’alimentazione a base di fieno ed erba della zona d’origine, al divieto assoluto di utilizzo di conservanti e additivi. Vieni a scoprire l’unicità di un prodotto 100% naturale che, grazie al forte legame con il territorio è conosciuto in tutto il mondo come il Re dei formaggi. Venerdì 2 ottobre: ore 15, 16.30

Sabato 3 ottobre: ore 10, 11.30, 15, 16.30

Domenica 4 ottobre: 10, 11.30, 15, 16.30

IMPARIAMO A MANGIARE BENE

A cura di Esselunga Target: 6 -11 anni

Durata: 50’ Le attività sono ispirate alla campagna Esselunga “Super Foodies” dedicata alla sana e corretta alimentazione per avvicinare i bambini, attraverso il gioco, al mondo della frutta e della verdura. I laboratori, curati da Madegus, spin off dell’Università di Parma che si occupa di educazione alimentare e divulgazione ludico scientifica nel campo della nutrizione, illustrano le proprietà di frutta e verdura in modo divertente, ma anche educativo. Divisi in due squadre, i bambini guidati dai Maestri del Gusto, dovranno superare cinque prove di abilità e conoscenza per potersi guadagnare il diploma di Scienziato Super Foodies. Sabato 3 ottobre, ore 12 Atrio degli Arcieri, Palazzo Ducale DALLA FAVA DI CACAO AL CIOCCOLATO, PER UNA METAMORFOSI DEL DEGUSTATORE Con Guido Gobino e Dario Bressanini Durata: 60 minuti Età: adulti Posti: 50 Un percorso sensoriale attraverso la trasformazione della fava di cacao in cioccolato. Attraverso la degustazione e la narrazione seguiremo il processo produttivo del cioccolato apprendendo le diverse fasi della produzione: tosatura del cacao, raffinazione della massa di cacao, miscelazione degli ingredienti, raffinazione, concaggio e colaggio. Il percorso della trasformazione della materia prima porterà alla metamorfosi della consapevolezza del consumatore, rendendolo competente, attento e in grado di apprezzare l’intervento della tecnologia attraverso la degustazione dei semilavorati. Ad ogni degustatore sarà fornito un kit di degustazione, che insieme al racconto di Guido Gobino, artigiano del cioccolato di eccellenza della tradizione torinese, gli approfondimenti scientifici di Dario Bressanini e un percorso visivo attraverso la produzione, trasformeranno il curioso pubblico in consumatore competente. LA SCIENZA AL MERCATO – Piazza Sordello

sabato 3 e domenica 4 ottobre dalle ore 9 alle ore 19 A cura di Associazione Lineacurva Piccola mostra mercato del florovivaismo e dell’artigianato artistico. Uno spazio in cui dialogare con chi coltiva, trasforma, crea e studia, per scoprire la scienza dietro tradizione, innovazione e arte. CHI SONO E COSA PORTERANNO GLI ESPOSITORI 2020 - AIB Associazione italiana bambù, laboratorio per realizzare una cupola (stardome) con bambù gigante, presentazione libri, consulenza per impianti e coltivazioni, esposizione piante. - Bambuseto, Stiava (LU), Artigianato, oggettistica e architetture in bambù. - So green, Mompantero (TO), Cosmetici e tisane a base bambù e progettazione barriere verdi anti-inquinamento in bambù. - Vivai Bustaffa, Mantova, Selezione di piante commestibili e aromatiche. - Vita Green & Wood Lab, Borgo Mantovano (MN), stranezze vegetali, home & garden design, artigianato in legno. - Officina Typo, Modena, stampa tipografica con torchi a mano e caratteri mobili; stampe a tema cibo e natura. - Yuuy, Nogara (VR), progetto di economia circolare, produzione di quaderni rilegati da riciclo imballaggi alimentari. - Cocai design, Trento, giochi e supporti didattici montessoriani a tema natura. - D.Tails Lab, Zocca (MO), illustrazioni “alimentari” realizzate a mano e stampate su accessori e complementi d’arredo. - GG Gioielli, Bologna, fiori, foglie e frutti essiccati e trasformati in gioielli. - Oh! Country life, Torino, acquerelli a tema orto e animali da cortile e elementi d'arredo in ceramica e legno per la casa in campagna. - Gipi dei Malvisi, Morfasso (PC), attrezzi da cucina, cestini e taglieri in legno e fil di ferro intrecciato. - Siku Project, Assoro (EN), gioielli realizzati in fibra di fico d'india. - Zafferano di Pozzolengo, Pozzolengo (BS), zafferano purissimo e trasformati a base di zafferano. - Egidio Miserocchi, S. Zaccaria (RA), stampe a ruggine su tela tradizionali romagnole - I fiori di Hortives, Milano, coltivazione fiori commestibili, vendita e degustazione di fiori freschi ed erbe eduli, prodotti aromatizzati a base di fiori. LA SCIENZA AL MERCATO - LABORATORI Sabato 3 ottobre - Ore 10-18 Laboratorio di lavorazione del bambù e realizzazione di una stardome con Associazione Italiana Bambù e Bambuseto. - Ore 10.30-12.30 Area gioco con i materiali didattici di Cocai Design. - Ore 10.30-12.30 Prove di stampa tradizionale romagnola con Stamperia Miserocchi. - Ore 11-12.30 Laboratorio di intreccio del fil di ferro, costruzione di un portasapone con Gipi dei Malvisi. - Ore 15-16.30 Laboratorio di acquerello base a tema naturalistico a cura di Stefano Simone - Oh! Country life. - Ore 15.30-17.30 Prove di stampa tradizionale romagnola con Stamperia Miserocchi. - Ore 15.30-17.30 Area gioco con i materiali didattici di Cocai Design. - Ore 17-18.30 Laboratorio di creazione gioielli in fibra di fico d’india con Siku Project. Domenica 4 ottobre

LABORATORI - Ore 10.00-11.30 Laboratorio di acquerello base a tema naturalistico a cura di Stefano Simone - Oh! Country life. - Ore 10.30-12.30 Area gioco con i materiali didattici di Cocai Design. - Ore 10.30-12.30 Prove di stampa tradizionale romagnola con Stamperia Miserocchi. - Ore 11.00-12.30 Laboratorio di creazione gioielli in fibra di fico d’india con Siku Project. - Ore 11.30-12.30 I fiori eduli in cucina: assaggi guidati di fiori ed erbe commestibili con I fiori di Hortives. - Ore 14.30-15.30 Laboratorio di riutilizzo imballaggi e tecniche di rilegatura di base con Yuuy Books. - Ore 15.30-17.30 Prove di stampa tradizionale romagnola con Stamperia Miserocchi. - Ore 15.30-17.30 Area gioco con i materiali didattici di Cocai Design. - Ore 16.00-18.30 Laboratorio di intreccio del fil di ferro, costruzione di un cestino porta aglio con Gipi dei Malvisi. - Ore 17.30-18.30 I fiori eduli in cucina: assaggi guidati di fiori ed erbe commestibili con I fiori di Hortives. IL FESTIVAL PER LE SCUOLE - ONLINE

DELIVERY LAB

Laboratori condotti in remoto con il supporto di un kit didattico che verrà spedito alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

LE MOLECOLE NEL PIATTO

A cura di Associazione ToScience

In collaborazione con Regione Lombardia

L’ORTO DA ASPORTO A cura di Associazione G.Eco IL BIGNAMINO DEL FESTIVAL Il Food&Science Festival ha sempre cercato di coinvolgere gli studenti nella manifestazione proponendo incontri e laboratori in grado di stimolare la loro curiosità verso la ricerca scientifica con l'obiettivo di dare ai ragazzi gli strumenti necessari per operare scelte consapevoli. Non essendo possibile accogliere gli studenti in presenza in questa anomala edizione, il Festival ha deciso di offrire ai docenti delle scuole superiori degli strumenti di supporto alla didattica per poter affrontare nel corso dell'anno scolastico i temi cari al Food&Science Festival. Per alcune conferenze del Festival, selezionate con l’aiuto di un gruppo di docenti, verrà realizzata da uno sketchnoter una mappa visuale in tempo reale. Gli sketchnote, i video degli incontri e dei materiali di approfondimento sui temi delle conferenze verranno caricati sul sito del Festival e messi a disposizione dei docenti interessati. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it Notizie correlate:

Esselunga, bilancio primo semestre 2020: + 1,9%

Il Ceo Kahale: "Soddisfatti per i risultati ottenuti in un contesto critico" ...





prosegue l'iter del bando "Rivivi il commercio mantovano tra corti, ville, terre verdi e d'acqua"

Il bando, rivolto agli operatori commerciali del territorio dei quattro Comuni interessati, prevede l’erogazione di un contributo pari a 100mila euro da parte di Regione Lombardia. ...





Veneto Agricoltura analizza gli effetti del lockdown sulle imprese italiane

Gli effetti del lockdown per Covid-19 sulle imprese di tutti i comparti sono stati analizzati da Veneto Agricoltura. Veneto tra le regioni meno colpite, compreso il settore agricolo ...





Il mantovano Stefano Arvati presidente di Renovo Bioeconomy Spa, al “Bioeconomy Day”

L'occasione è la Giornata Nazionale della Bioeconomia lanciata per la prima volta il 24 settembre dello scorso anno dal Cluster Tecnologico Nazionale per la Chimica Verde SPRING, in collaborazio...





Nuova vita per l’ex IperSimply di Colle Aperto

E’ stato presentato in questi giorni il progetto per la ristrutturazione dell’immobile l’ex IperSimply di Colle Aperto. Verrà anche realizzata una nuova rotatoria su via Verona a carico del priva...





Import-Export – II Trimestre 2020. Esportazioni mantovane -16%

Per il trimestre primaverile si rileva, infatti, una contrazione delle esportazioni mantovane del -16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. ...