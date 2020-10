Food&Science: alla tre giorni di Confagricoltura anche la Bellanova

Via oggi al Festival Food and Scienze, a Mantova, fino a domenica per parlare di alimentazione e tecniche di produzione del cibo. All'inaugurazione sarà presente anche il ministro Teresa Bellanova, un ricco parterre di referenti istituzionali e regionali. Il ricco cartellone è consultabile anche sul portale www.foodsciencefestival.it Tra tanti appuntamenti si segnala il tema sulle abitudini alimentari. A trattarlo sabato il giornalista e scrittore Stefano Liberti, intervista a questo link https://soundcloud.com/user-13508386/liberti e quello sullo spreco alimentare trattato da Andrea Segrè intervista al link https://soundcloud.com/user-13508386/andrea-segre Il Food&Science Festival è un evento unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e internazionale che affronta e approfondisce in maniera creativa e accessibile le tematiche legate alla scienza della produzione e del consumo del cibo. Dal 2 al 4 ottobre 2020, tre giorni di eventi dedicata ad adulti, studenti e bambini che trasformerà la città e il centro storico in luoghi di incontro, dibattito, divertimento e apprendimento. Un nuovo modo di raccontare il territorio che mette assieme scienza e piacere, agricoltura e cultura. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it