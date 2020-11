Reinserimento nel mondo del lavoro per 10 disoccupati

Accordo per percorsi di politiche attive: sbocchi nel polo logistico di San Giorgio Anche la Provincia di Mantova aderisce all’Accordo di partenariato per la progettazione e realizzazione congiunta di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione di 10 inoccupati e disoccupati attraverso percorsi di politiche attive del lavoro. Tutto nasce dall’apertura del polo logistico della ditta STI S.P.A. a San Giorgio grazie a cui si potranno aprire spiragli occupazionali per utenti disoccupati del distretto sociosanitario di Mantova. L’accordo, che ha come capofila il Comune di San Giorgio, oltre all’ente di Palazzo di Bagno, vede tra i partner l’Azienda For.Ma, il Centro Tecnologico Arti e Mestieri di Suzzara e l’Impresa EUROCOMPANY LOGISTICS SR. Tra i percorsi di politiche attive del lavoro che verranno attivati vi saranno dote Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro, Sprar, Dote Disabili e Reti per il lavoro disabili. Verranno progettate e realizzate congiuntamente attività di formazione e accompagnamento alla ricollocazione grazie ai soggetti del partenariato in qualità di enti accreditati al lavoro e alla formazione. La Provincia ha aderito per la valenza territoriale del progetto che sarà realizzato nel Distretto sociosanitario di Mantova e per il suo impatto nei confronti di target particolarmente vulnerabili all’interno delle politiche attive del lavoro. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it