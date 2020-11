Guida Michelin, Lombardia protagonista

La Lombardia si conferma terra vocata all'enogastronomia. I ristoranti stellati della nostra regione continuano a farsi onore in tutta Italia e sarà proprio la qualità, unita alla passione e alla maestria dei nostri chef, il volano per la ripartenza e la valorizzazione delle eccellenze dei territori". Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, commenta la presentazione della 'Guida Michelin 2021', che ha celebrato ben 59 ristoranti stellati lombardi. "La Lombardia - aggiunge Lara Magoni - ancora una volta è la regione più stellata d'Italia, ai vertici dell'enogastronomia nazionale ed internazionale. Un risultato eccezionale, frutto del duro lavoro di donne e uomini che fanno della ricerca, del culto delle tradizioni e dei prodotti di alta qualità la loro stella polare in ambito professionale. Sono particolarmente orgogliosa dell'exploit dei nostri 'maestri stellati', segno evidente dell'alto livello della proposta culinaria di una Lombardia ricca e generosa, capace di offrire gusti e sapori inconfondibili". "Voglio ringraziare personalmente - conclude l'assessore Magoni - tutti gli chef e i ristoratori lombardi che in un momento di particolare difficoltà, insieme al loro personale e alle loro famiglie, continuano a tenere alta la bandiera della qualità della Lombardia: saranno gli alfieri della rinascita della nostra terra". (LNews) Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it