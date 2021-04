Formazione, con Coldiretti Lombardia si parla di enoturismo

L’enoturismo come soluzione per promuovere non soltanto il vino, ma anche per raccontare la storia dell’azienda, mostrare agli ospiti le varie fasi della vinificazione e sostenere il turismo sul territorio. Ci sono anche nove aziende mantovane (situate in diverse aree della provincia) fra quelle che stanno partecipando da alcuni giorni al primo corso online per operatori enoturistici organizzato da Coldiretti Lombardia e che sta coinvolgendo agricoltori da tutta la regione, scrigno per vini di qualità rappresentati da 5 Docg, 21 Doc E 15 Igt. Sono dieci gli appuntamenti del percorso formativo dedicato alle imprese agricole vitivinicole. Al termine delle lezioni, i partecipanti che frequenteranno almeno l’80% delle ore riceveranno l’attestato necessario per iscriversi all’elenco regionale degli operatori enoturistici. Un’opportunità anche per il territorio mantovano, che vede un’estensione a vigneto di circa 1.900 ettari (l’8% della superficie lombarda), con una produzione complessiva di circa 150.000 ettolitri di vino, suddiviso tra le varie tipologie. Diverse le tematiche trattate durante la formazione: dalla normativa di riferimento alla fiscalità, dalle regole dell’accoglienza all’attività didattica enoturistica fino al marketing territoriale. “L’enoturismo – spiega Carmen Caruccio, responsabile vitivinicola di Coldiretti Lombardia – è il turismo tematico che pone al centro dell’esperienza il vino, la sua produzione e il legame con il territorio. A livello nazionale si stima che valga già oltre 2,5 miliardi di euro e, una volta usciti dall’emergenza sanitaria, potrà rappresentare la chiave di ripartenza per le aziende vitivinicole che oggi devono fare i conti con l’impatto economico negativo provocato dal coronavirus”. In Lombardia – conclude la Coldiretti regionale – ci sono più di 20mila ettari a vigneto, oltre 3mila imprese vitivinicole, con una produzione che per circa il 90% è costituita da vini di qualità. Gli altri corsi di formazione. Coldiretti Mantova prosegue il percorso di formazione in vari abiti come risposta all’esigenza di professionalità in campo. Nelle prossime cinque settimane sono oltre 260 gli imprenditori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese agricole di Coldiretti Mantova che prenderanno parte a momenti di approfondimento (in presenza oppure online) in diversi ambiti, dalla sicurezza sul lavoro alla gestione dei fitosanitari, dal corso antincendio alla conduzione di macchine agricole, trattori, muletti e telescopici, fino all’igiene degli alimenti. Informazioni e pre-iscrizioni sul sito di Coldiretti Mantova oppure Claudia Boni: claudia.boni@coldiretti.it, 0376/375426. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it