“Il mercato contadino: incontro tra agricoltore e consumatore”

"Il mercato contadino: punto d'incontro tra agricoltore e cittadino-consumatore" questo il titolo e il tema del webinar organizzato da la Spesa in Campagna, Associazione per la promozione della vendita diretta di Cia-Agricoltori Italiani e in agenda per mercoledì 14 aprile alle 10:30.

In apertura dell'evento, l'intervento di Dino Scanavino, presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani e di Matteo Antonelli, presidente nazionale la Spesa in Campagna-Cia. Con la moderazione di Tommaso Buffa, direttore nazionale la Spesa in Campagna-Cia, a seguire anche la relazione di Marco Boschetti, direttore Consorzio agrituristico mantovano e le testimonianze dal mondo dei mercati di Cia e la Spesa in Campagna con l'esperienza di Massimo Lazzarin, Cia Padova; Lapo Baldini, Direttore Cia Toscana Centro e Luca Basset, Direttore Cia Sicilia Occidentale.

Segui la DIRETTA: https://youtu.be/7PKstukvQt4