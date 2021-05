Tea Reteluce acquisisce contratti Consip per oltre 20.000.000 di euro

La Società del Gruppo Tea, attiva nel settore della pubblica illuminazione, si è aggiudicata due contratti banditi dalla centrale d’acquisti Consip SpA, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione, per la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali con meno di 2mila abitanti.



I comuni interessati dalla recente acquisizione sono quelli dell'intera Emilia Romagna, della Lombardia, con le province di Cremona, Mantova, Lodi per il lotto numero 14, e i comuni dell'intera Valle d’Aosta e del Piemonte, nelle province di Torino e Biella per il lotto numero 20.

I valori delle due aggiudicazioni riguardano complessivamente 28mila punti luce, con contratti da stipulare per un fatturato di oltre 20 mln di euro in 9 anni e investimenti in efficientamento energetico per circa 4,5 mln di euro.



La durata del servizio per gli enti è pari a nove anni l'avvio avvio della convenzione previsto a fine estate.

La società mantovana dovrà occuparsi della gestione a tutto tondo degli impianti affidati: manutenzione, efficientamento energetico con progettazione e sostituzione di tecnologie obsolete a favore del LED, realizzazione del sistema di telecontrollo e adeguamento normativo, censimento e monitoraggio dei consumi elettrici e infine il pronto intervento 24/24h 365 gg l'anno.



Ad inizio anno, Tea Reteluce ha superato il traguardo dei 100mila punti luce a led gestiti, con un risparmio sulla bolletta energetica in media del 70 per cento. Obiettivo della Società, infatti, è garantire ai propri clienti, ovvero alle amministrazioni pubbliche, un'illuminazione sostenibile, più vantaggiosa ed efficiente promuovendo gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. La società è attiva inoltre nello sviluppo di soluzioni smart city, come la gestione intelligente del traffico, la luce adattiva, lo sviluppo e la gestione delle reti WiFi, la videosorveglianza e l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.