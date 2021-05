Dopo l'annus horribilis la G.D.O. guarda avanti: facciamo il punto con Giorgio Brioni del C.C.Virgilio

Dopo la riapertura dei negozi all'interno dei centri commerciali gli operatori sperano nella ripartenza e attendono, positivi, il primo giugno sperando nella ripresa dei consumi che un anno di covid ha fortemente condizionato. Facciamo il punto con Giorgio Brioni del Centro Commerciale Virgilio https://soundcloud.com/user-13508386/giorgio-brioni-centro-commerciale-virgilio In Lombardia si parla di 272 punti vendita e 200 mila tra lavoratori diretti e indiretti. La grande distribuzione è una macchina che, prima della pandemia, non si fermava quasi mai, e proprio nei weekend girava a pieno regime. Negli ultimi 14 mesi ha accumulato parecchi giorni di chiusura che nei fine settimana e nei festivi, ha avuto un impatto importantissimo I negozianti dei centri commerciali italiani avevano manifestato contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti dalle 11 dell'11 maggio. Un'iniziativa che aveva coinvolto i punti vendita dei 1.300 centri commerciali d'Italia e oltre 30.000 negozi e supermercati e che è stata promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione. Gli organizzatori dell'evento volevano dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedevano l'immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impevano la chiusura dei negozi nei festivi e prefestivi, i giorni più importanti della settimana, in termini di ricavi, e fondamentali per aiutare la ripresa economica delle attività commerciali e del Paese. La riapertura dei centri commerciali è stata inserita dal governo nell'ambito del decreto firmato il 18 maggio, lo stesso che ha accorciato l'orario di coprifuoco (attualmente alle 23, poi verrà spostato a mezzanotte) e che ha fissato altre riaperture, anticipandone alcune rispetto a quanto già previsto. Dal primo giugno, bar e ristoranti potranno ospitare i clienti anche al chiuso e, a partire dalla stessa data, ma solo all'aperto, sarà consentita la presenza di pubblico agli eventi sportivi (non più di mille e, comunque, non oltre il 25% della capienza massima). Facciamo il punto con Giorgio Brioni del C.C. Virgilio di Borgo Virgilio Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it