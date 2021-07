Latte, quotazioni spot oltre i 40 centesimi al litro. Voltini: “Garantire il giusto prezzo alla stalla”

“Ci sono le condizioni perché tutti gli operatori della filiera si sensibilizzino e con responsabilità si impegnino a fare la propria parte per garantire il giusto prezzo del latte alla stalla”. È quanto afferma Paolo Voltini, presidente Coldiretti Lombardia, alla luce dell’aumento delle quotazioni del latte spot che dopo settimane di rialzo hanno sfondato i 40 centesimi al litro sulla piazza di Milano. Segnali di ripresa – spiega la Coldiretti regionale – che arrivano dopo i mesi più difficili dell’emergenza Covid. “Bisogna che tutti gli attori in campo tornino a ragionare con responsabilità sul prezzo del latte alla stalla – rimarca Paolo Voltini – L’obiettivo comune deve essere quello di trovare un accordo che garantisca la sostenibilità finanziaria delle stalle, condizione imprescindibile per mettere al sicuro tutta la filiera e continuare a garantire ai consumatori prodotti sicuri e di qualità”. La Lombardia è la regina italiana del latte – spiega la Coldiretti regionale – con oltre 5 milioni di tonnellate all’anno, pari a più del 40% della produzione nazionale. Un comparto da cui nascono prodotti di eccellenza a partire dai grandi formaggi come Grana e Parmigiano, che si affiancano ad altri tesori come Taleggio, Gorgonzola, Quartirolo, Provolone Valpadana, Valtellina Casera, Bitto e Formai de Mut. “Un settore strategico del nostro agroalimentare che va protetto – conclude il presidente Voltini – e lo possiamo fare solo mettendo i nostri allevatori nelle condizioni di continuare a lavorare con serietà, contro speculazioni e incertezze dei mercati”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it