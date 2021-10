Bondioli&Pavesi. In un libro, la storia della azienda leader mondiale dei By-Py

Presentazione domenica del libro sulla storia dell'azienda suzzarese, Bondioli e Pavesi, oggi leader mondiale nella produzione di giunti cardanici di propria produzione, il By-Py dall'esclusivo desing, fondata da Edy-Bondioli, scomparso di recente, in società con Guido Pavesi. Possiamo dire, con le dovute proporzioni, la Microsoft suzzarese della meccanica nazionale. Il 19 ottobre 1950 due ragazzi realizzavano il loro sogno in un garage a Suzzara. È lì che prendono vita le prime trasmissioni cardaniche Bondioli & Pavesi. Oggi il grupo occupa una posizione di leadership nel mercato delle trasmissioni di potenza, costituito da undici aziende produttive in Italia e nel mondo, ognuna delle quali strategica per la realizzazione di componenti meccanici, idraulici ed elettronici. A tracciare 70 anni di storia è l'autore Paolo Bianchi che è riuscito a trasferire nelle pagine del libro le emozioni di chi ha creduto in questo progetto ambizioso. “Siamo partiti con la tuta blu. Nascita e sviluppo della Bondioli & Pavesi da Suzzara al mondo” è il libro che racconta gli oltre settant’anni di vita dell'azienda, dando voce alla storia di un territorio e alle persone che ne sono state protagoniste. La presentazione ufficialmente avverrà domenica 24 ottobre alle ore 10.30 (solo su invito). L'evento si potrà seguire in diretta streaming o rivedere la registrazione sul canale YouTube dell’azienda. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it