Oltre 1 milione e 500 mila euro di fondi già concessi alle imprese mantovane e ulteriori bandi in apertura In diversi ambiti di intervento nel corso del 2021 la Camera di commercio di Mantova ha già concesso oltre 1 milione e 500 mila euro di contributi a fondo perduto a favore delle imprese mantovane. L'ente camerale ha riservato particolare attenzione al comparto turistico ricettivo, gravemente colpito dall'emergenza sanitaria, destinando 300.000,00 euro per l'ammodernamento e l'incremento delle competitività. Inoltre, grazie alla collaborazione con Regione Lombardia e con il Sistema Camerale Lombardo, le imprese mantovane hanno potuto beneficiare di oltre un milione di contributi per investimenti orientati all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione e all'adozione dei principi dell'economia circolare. In apertura a breve, da lunedì 25 ottobre, altri due bandi con dotazione finanziaria pari a 180.000,00 euro sul tema dell'Innovazione Digitale e dello sviluppo di canali E-commerce orientati ai mercati internazionali. Le imprese potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto a copertura del 50% delle spese sostenute, per un importo massimo di 5.000,00 euro. Tutta la documentazione relativa ai bandi di contributo è disponibile sul sito camerale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.mn.camcom.gov.it oppure rivolgersi all'Ufficio Bandi e Finanziamenti inviando una mail all'indirizzo finanziamenti@mn.camcom.it.