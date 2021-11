Per il rilancio del turismo la Provincia investe sulla comunicazione

Un restyling ai siti di promozione, una maggiore presenza sui social più diffusi, iniziative con blogger e una integrazione forte con il territorio. Sono le leve su cui punta il territorio mantovano per il rilancio del turismo nella provincia virgiliana per una vacanza slow, enogastronomica, tra natura, arte e storia. Presentati oggi a Palazzo di Bagno, sede della Provincia, i primi risultati del progetto “Terre di Mantova” realizzato da Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio e Consorzio Oltrepò Mantovano con il sostegno finanziario di Regione Lombardia nell’ambito del bando Viaggio #In Lombardia. “Ideato in continuità con le iniziative realizzate negli anni scorsi a partire da Expo 2015, il progetto ha l’obiettivo di promuovere con un unico brand territoriale “Terre di Mantova” la nostra provincia e le sue risorse turistiche, in modo da accrescerne la visibilità e riconoscibilità tra gli operatori turistici e tra i turisti stessi - ha spiegato il presidente Beniamino Morselli -. La pandemia ha interrotto e bloccato di fatto l’attività del settore turistico e le conseguenze che ancora viviamo, ci hanno insegnato che ancora di più oggi le destinazioni turistiche come la nostra possono conquistare importanti quote di mercato, nell’ambito del turismo slow, del turismo enogastronomico, storico-culturale e naturalistico-ambientale. Attrezzare il sistema turistico locale con una strumentazione digitale e aprirla al mercato turistico diventa quindi una scelta strategica”. Provincia di Mantova, capofila del progetto, ha colto questa occasione per realizzare alcuni importanti interventi: rinnovamento del portale https://www.turismo.mantova.it/ che rappresenta la porta di accesso digitale al nostro territorio e il collegamento con la rete del sistema turistico locale degli Infopoint. Il sito è stato attualizzato per migliorarne la struttura e la fruibilità secondo i criteri di accessibilità e di usabilità, declinandone i contenuti in base alle proposte esperienziali, oltre a renderne più accattivante la veste grafica.

aggiornamento del brand territoriale “Terre di Mantova”, declinato secondo itinerari tematici esperienziali riconducibili ai seguenti segmenti del mercato turistico: Arte-Cultura, Natura, Cicloturismo e Enogastronomia.

realizzazione di una campagna di social marketing, utilizzando i canali social Facebook, Instagram e Twitter, che ha portato risultati significativi (1,780.000 visualizzazioni, 619.905 persone raggiunte, incremento dei follower Facebook +26%, Instagram +39%, Twitter +3%)

campagna fotografica attraverso 3 photo contest che hanno raggiunto 42.000 persone, e di un e-book fotografico che raccoglie le 30 fotografie vincitrici dei contest fotografici e una selezione del materiale fotografico esistente realizzato in occasione degli eventi Expo 2015. “La realizzazione del progetto è la sintesi di una collaborazione – ha sottolineato il commissario straordinario della Camera di Commercio di Mantova Carlo Zanetti -. In un momento di grande difficoltà dell’intero comparto turistico, il coordinamento a livello territoriale per la gestione condivisa delle politiche di promozione turistica, si sta dimostrando un’arma vincente: se si fa squadra si vince”. “Stiamo lavorando in particolare sul turismo lento e sostenibile – ha ricordato Carmelita Trentini direttore del Consorzio Oltrepo Mantovano – perché il nostro territorio per le sue caratteristiche è vocato a questo tipo di esperienza. Anche noi come Consorzio abbiamo rinnovato il nostro sito https://www.oltrepomantovano.eu/ in cui abbiamo inserito anche le video pillole della serie ‘L’estro del lato destro’ in cui sono protagonisti esponenti del mondo culturale e produttivo locale”. Una serie di proposte che dialogano tutte tra di loro per amplificare la visibilità del nostro territorio. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it