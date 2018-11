Congiuntura 3° trimestre: cresce dell'1,9% il settore manifatturiero

Secondo l’analisi della congiuntura manifatturiera relativa al terzo trimestre del 2018, effettuata dal Servizio Informazione e Promozione Economica della Camera di Commercio di Mantova insieme a Confindustria Mantova, complessivamente, la produzione industriale da luglio a settembre 2018 vede una crescita del +1,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. Anche gli ordini esteri, gli ordini interni e il fatturato mostrano risultati positivi. Per quanto concerne le aspettative per gli ultimi mesi del 2018, gli imprenditori mantovani mostrano valori positivi sul fronte della ripresa della domanda estera, della produzione e del fatturato, mentre non riscontrano variazioni per quanto riguarda occupazione e domanda interna. L’artigianato vede una variazione della produzione annua pari al +1%, mentre calano gli ordini interni, il fatturato e gli ordini esteri. Il comparto della grande distribuzione mostra una variazione positiva relativa al volume di affari, con un forte calo per quanto riguarda la voce degli ordinativi. In crescita il volume d’affari relativo al settore dei servizi, così come quello dell’edilizia. Nella provincia di Mantova, risultano con segno più gli ordini esteri (+3,8%), gli ordini interni (+0,3%) e il fatturato (+1,3%). Considerando le variazioni tendenziali della produzione, la provincia di Mantova vede una crescita del +1,9%, inferiore rispetto al dato della Lombardia, pari al +2,3%. Per quanto concerne le aspettative per gli ultimi mesi dell’anno, gli imprenditori mantovani sembrano ottimisti sul fronte della domanda estera, del fatturato e della produzione, mentre per occupazione e domanda interna non si prevedono cambiamenti particolari. A livello lombardo prevale un maggiore senso di ottimismo, anche se si collocano in territorio negativo le prospettive sulla domanda interna. Secondo il Presidente della Camera di Commercio di Mantova, Carlo Zanetti, “la produzione industriale, in questo trimestre, prosegue il trend positivo, anche se in decelerazione rispetto ai dati del 2017 e di apertura d’anno. Questo rallentamento della produzione manifatturiera è, tuttavia, contrastato da una ripresa degli ordini esteri che mostrano una crescita a due cifre, nonostante la battuta d’arresto che sta presentando il commercio internazionale. Le aspettative degli imprenditori sembrano riflettere questo generale andamento, con una tendenza al ribasso per quanto riguarda la domanda interna e l’occupazione. Va comunque considerato che il terzo trimestre presenta una forte componente stagionale che anche le più sofisticate tecniche non riescono a domare, rendendo quindi non facile la lettura dei segnali che provengono dall’economia. A livello globale, Il rallentamento del commercio internazionale, da una parte, e i problemi di politica economica specifici alle varie aree sono alla base delle generali revisioni verso il basso. Occorre come sempre ricordare che le previsioni sono soggette a rischi di revisione e che questi rischi, al momento, sono più marcati nella direzione del ribasso. Ciò dipende da vari aspetti, come le guerre tariffarie che possono avere effetti destabilizzanti sulla dinamica del commercio internazionale, l’impatto che una politica monetaria più restrittiva può avere sulla situazione finanziaria dei paesi emergenti e, infine, i rischi geo-politici di non facile quantificazione. Occorrerà, quindi, attendere gli ultimi mesi dell’anno per capire l’andamento globale e quale eredità ci porteremo nel 2019 con effetti di trascinamento.”



