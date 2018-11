Sisma Mantova, presidente Fontana ha firmato nuove ordinanze

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma e ricostruzione in Lombardia, ha firmato nuove ordinanze, già pubblicate sul Burl, con le quali sono stati assunti importanti provvedimenti e stanziati fondi a favore dei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del 2012.

CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE

Con l'ordinanza n.440, inoltre, vengono erogati 2.835.605,54 euro, destinati alla Diocesi di Mantova, come riconoscimento di parte delle spese già sostenute dalle parrocchie della Diocesi che hanno proceduto a riparare i

danni da sisma con risorse proprie e di Regione Lombardia, data la necessità di agire urgentemente senza attendere l'emanazioneb di specifiche Ordinanze commissariali. In questo mondo, in attuazione dell'avviso pubblico, viene dato seguito a quanto definito in sede di Comitato Istituzionale del 29 giugno 2018, in risposta a una specifica richiesta del Vescovo di Mantova.



La procedura si colloca in analogia con quanto fatto finora per la ricostruzione degli edifici privati ad uso pubblico, e in particolare per i luoghi di culto, con un contributo massimo, comprensivo della quota a fondo perduto già erogata da Regione Lombardia, pari al 50 per cento della spesa complessiva e finale.