Commercialisti mantovani. Reddito medio: 72.356 euro; il 30% in meno della media regionale

Sono 348 i Dottori Commercialisti sul territorio mantovano iscritti alla Cassa, con un reddito medio pro-capite pari a 72.356 euro e un volume d'affari medio di poco superiore ai 130mila euro, valori entrambi inferiori di circa il 30% rispetto alla media regionale. Valori che si abbassano notevolmente nel caso delle donne che rappresentano il 33% del totale degli iscritti a livello provinciale e contano su un reddito medio pari a circa 48mila euro e un volume d'affari medio che si attesta a poco meno di 71mila euro. L'impegno della Cassa Dottori Commercialisti per il welfare a favore degli iscritti nella provincia di Mantova è stato al centro dell'incontro "Cassa di previdenza Dottori Commercialisti - Un percorso previdenziale informato" che si è tenuto questo pomeriggio presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili del capoluogo lombardo. (nella foto, da sinistra a destra, Stefano Ficarelli, presidente ordine Mantova, Walter Anedda, presidente della Cassa Dottori Commercialisti, Michele Pirrotta e Fabio Pessina, consiglieri della Cassa Dottori Commercialisti). All'incontro hanno partecipato per la Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti (CNPADC) il Presidente, Walter Anedda, i Consiglieri Fabio Pessina e Michele Pirotta, il Delegato Ordine di Mantova Stefano Ruberti, insieme al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti locale, Stefano Ficarelli. Tra i temi al centro dell'incontro, oltre alle diverse modalità di recupero della contribuzione versata in forme di previdenza diverse, si è affrontato anche quello del welfare ovvero degli investimenti che la Cassa Dottori Commercialisti porta avanti per la tutela delle diverse categorie di iscritti sul territorio. "Il gender gap - spiega Walter Anedda, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti – nei livelli retributivi si sta però colmando considerato che il tasso di crescita del reddito medio su Mantova è stato nell'ultimo anno più alto per le donne commercialiste (+5,6%) a fronte di una leggera diminuzione (-0,8%) di quello dei colleghi uomini". "Tante sono le iniziative che come Cassa portiamo avanti a favore delle colleghe - prosegue Anedda - grazie a interventi sempre più mirati alla tutela della famiglia e della maternità. A questo proposito nel 2017 la Lombardia ha fatto registrare il valore più alto di indennità di maternità erogate, per un valore superiore a 1 milione e 800mila Euro".