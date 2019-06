Domeniche a Palazzo. Voci e Corpi: domenica ultimo appuntamento

Domenica 30 Giugno dalle ore 21.30 palazzo Te ospiterà il terzo e ultimo appuntamento della rassegna di arti performative Voci e Corpi - Domeniche a Palazzo. La serata si aprirà con la performance di teatro danza “O+< SCRITTURE VIZIOSE SULL’INARRESTABILITÀ DEL TEMPO”, della compagnia Collettivo Cinetico da un concept di Francesca Pennini con Andrea Amaducci (grafica live), Margherita Elliot (movimento), Alfonso Santimone (live electronics)

Nell’azione performativa O+< scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo, una sorta di tappeto bianco rettangolare occupa il centro della Sala dei Cavalli, intorno il pubblico. Sul rettangolo bianco il corpo di nero vestito di Margherita Elliot danza, mentre Andrea Amaducci osserva, strizza gli occhi, in un serrato sguardo sezionato in frame, sguardo che si traduce nello spazio della scena in disegni floreali che prendono forma mentre l’artista salta da un punto all’altro dello spazio. È come se il movimento venisse bloccato, ritratto, schizzato sul foglio che si riempie di segni in corrispondenza della presenza della danzatrice, segni con cui Margherita Elliot entra in dialogo. Si anima una coreografia in quel rettangolo candido destinato a farsi tela. A sostegno di questa azione – in cui l’improvvisazione coreutica e grafica vivono di una forte e armoniosa interazione – c’è il tappeto sonoro costruito da Alfonso Santimone.

La serata prosegue alle 22.30 sotto la Loggia di Davide, con il concerto “EMIT” di Camilla Battaglia (voce, piano, elettronica), con Michele Tino (sax alto), Andrea Lombardini (basso elettrico), Bernando Guerra (batteria). La cantante e compositrice Camilla Battaglia presenta il suo ultimo gruppo EMIT con il quale ha pubblicato il suo secondo album dal titolo EMIT: RotatoR TeneT (ottobre 2018, Dodicilune). Dopo l’esordio di Tomorrow-2 more Rows of Tomorrow, questo nuovo lavoro celebra in musica il concetto di tempo attraverso la lente della scienza e della filosofia. Ad accompagnarla ci sono Michele Tino al sax alto, Andrea Lombardini al basso elettrico, e Bernando Guerra alla batteria (nel disco suona come ospite anche Ambrose Akinmusire alla tromba).

La Rassegna Voci e Corpi - domeniche a palazzo è promossa dalla Fondazione Palazzo Te con le associazioni culturali 4'33", Ars Creazione Spettacolo, Teatro Magro e Carrozzeria Orfeo. In collaborazione con il progetto PNP_Pubblico non privato, con Anna Volpi per l'immagine di copertina e R84 e B&Bcasanonni per l'ospitalità.

L’opera di Giulio Romano e, in particolare, la relazione tra le immagini erotiche del mondo classico e le invenzioni figurative cinquecentesche - illustrate nella mostra autunnale a Palazzo Te “Giulio Romano: Arte e Desiderio” - sono i temi che hanno ispirato le tre serate domenicali. L'intento è stato quello di proporre un percorso artistico attraverso il quale esplorare il linguaggio femminile contemporaneo in campo teatrale, musicale e della danza.

L’idea di inserire gli eventi della rassegna “VOCI E CORPI” nella programmazione museale di Palazzo Te esprime la volontà di rendere sinergica l’attività degli enti che rendono viva la città di Mantova e darne un'immagine coesa e riconoscibile, in modo da attrarre non solo i cittadini mantovani ma anche il pubblico esterno.

Biglietto unico per i due eventi 15 euro; biglietto per un solo evento 10 euro. Si acquista direttamente in biglietteria prima degli eventi.

per info tel 3294766850 associazionequattrotrenta3@gmail.com