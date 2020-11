Segni News Generation Festival. Il programma di oggi

Continua fino all’8 novembre, l’attività di SEGNI 2020 che attrezza a set di riprese diversi luoghi della città per mandare online alcuni degli eventi programmati in questa XV edizione visibile su segninonda.org. Tutti gli altri arrivano direttamente dai paesi di provenienza delle compagnie straniere come Spoon Spoon degli olandesi Da Dansers che ieri è stato uno degli spettacoli più visti insieme a Jack e il fagiolo magico degli italiani La Luna nel letto. Molto interessante nello spazio di ieri di Finestre sul teatro ragazzi l’intervento di Antonella Viola, professoressa di Patologia Generale all’Università di Padova e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica di Padova, che ha sottolineato l’importanza di avere fiducia nella scienza: ‹‹Dobbiamo cercare di fidarci della scienza. La scienza per me rappresenta e ha rappresentato in questo periodo la pancia della balena. É il luogo in cui mi sono sentita protetta, sicura, in cui mi sono rannicchiata in questi mesi difficili, concentrandomi sullo studio per aiutare lo sforzo collettivo di tutti gli scienziati per trovare una cura allo Sars-CoV2. La scienza come pancia della balena deve essere la pancia della balena della società. Deve essere un luogo dove ci ritroviamo tutti uniti, lasciando da parte il superfluo, lasciando da parte i contrasti, i conflitti››.

Per chi si fosse perso la programmazione delle prima due giornate di Festival si ricorda che tutti gli eventi già andati in onda sono visibili in qualsiasi momento, fino al 30 novembre: basta cliccare nel menù in alto su “Ora in onda” e selezionare una delle date passate per avere a disposizione il palinsesto completo di quelle giornate. Anche le scuole, che da lunedì inizieranno ad esplorare i contenuti del Festival online hanno accesso non solo al palinsesto della giornata odierna, ma anche a tutto ciò che è andato in onda nel weekend. Alle 9:00 si può iniziare la giornata in movimento e divertendosi proprio con Spoon Spoon (dai 4 anni) e durante la ricreazione dedicarsi all’ascolto della terza puntata del podcast de La voce della balena (dai 3 anni in su) nel quale l’animale simbolo 2020, con la sua grande mole, incontra quello del 2017, la piccola chiocciola. Ma come nel libro La chiocciolina e la balena di Julia Donaldson - presente nella bibliografia del Festival curata da Simonetta Bitasi - il loro incontro racconta quanto sia importante far sentire la propria voce e quanto le piccole cose siano fondamentali. Alle 11:00 lo spettacolo danese Solo for two in lingua inglese, ma comprensibilissimo da tutti grazie alla mimica e alla gestualità dei due clown musicisti in scena che trasmettono il bello del lavoro di squadra. Per le scuole superiori oltre agli spettacoli può essere interessante seguire i primi appuntamenti di dialogo e dibattito che vedono gli operatori di settore e i TEEN Ambassadors dell’omonimo progetto europeo confrontarsi sul teatro ragazzi con diversi focus tematici e anche con riferimenti agli spettacoli andati in onda: alle ore 12:00, Dialoghi: finestre sul teatro ragazzi – per parlare del rapporto tra teatro e musica dal vivo a partire da alcune delle proposte in programma - alle 14:00 Dialoghi: Glossarium per esplorare proposte innovative nate in seguito al lock down, incontro conclusivo del progetto Reazione a Catena vincitore del bando ministeriale “Boarding Pass Plus 2019”. Mentre adatti come compiti a casa, ma che si possono rivedere anche il giorno dopo in classe per trovare spunti di dibattito dopo la visione degli spettacoli, gli Spunti(ni) critici alle 19:00 e Cartolina critica alle 19:45: momento conviviale condotto dai TEEN che esprimono le proprie impressioni, ogni giorno su due spettacoli diversi – Spoon Spoon e Bastiano e Bastiana quelli di oggi – e che a chiusura lasciano la parola a un vero critico teatrale

che restituirà il proprio sguardo sulla giornata di Festival andata in onda. Tutti questi appuntamenti vedono il coinvolgimento di Direttori artistici e professionisti del settore collegati da diversi paesi, sono curati da Liv.In.G. in collaborazione con Stratagemmi/Prospettive Teatrali, si svolgono su zoom e sono visibili in diretta sulla piattaforma attraverso la quale tutti gli spettatori possono interagire e fare domande, commentando durante la visione. Inoltre è previsto l’intervento come coordinatore del Leone d’argento 2019, Jetse Batelaan grazie alla collaborazione con il Dutch Performing Arts. Si tratta di appuntamenti che ribadiscono l’importanza, soprattutto in questo momento, di mantenere attivo e stimolante il dialogo sul teatro e lo spettacolo dal vivo e di farlo mettendo in relazione diversi interlocutori, fruitori, operatori ed educatori, per affrontare insieme gli effetti della pandemia su questo settore e continuare a coltivare spettatori appassionati e curiosi.

Alle 13:00, sempre per i ragazzi, imperdibile il podcast di ANG InRadio Mantova, realizzato in collaborazione con Radio Bruno, sul rapporto fra musica e ambiente. Nel pomeriggio va in onda, quasi all’ora del tè, dal meravigliosa Teatro Bibiena, Bastiano e Bastiana di Teatro all’improvviso e dalla Francia alle 18:00 la Palla rossa: due proposte in cui la musica incontra le immagine e costruisce storie. Alle 20:00 adatto a genitori ed educatori l’appuntamento con La voce di Geppetto, video intervista con Enrico Galliano, scrittore e docente di scuola secondaria, che a partire dal suo libro “L’arte di sbagliare alla grande” racconta dell’importanza dell’errore.

In serale, da guardare tutti insieme, sul divano, Cenerentola, Rossini all’opera di Fondazione Teatro Ragazzi.