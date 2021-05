Swing in Carpaneta. Musica e natura, un connubio davvero speciale

Dopo tanti mesi trascorsi in casa, impossibilitati ad assistere ad eventi culturali in presenza, il Comune di San Giorgio Bigarello, riprende le sue attività culturali e musicali nella magnifica location della Foresta della Carpaneta. In occasione della Giornata Europea dei Parchi, che sarà celebrata lunedì 24 maggio, domenica 23 maggio alle ore 18.30, si terrà il concerto-spettacolo “Swing in Carpaneta” con la band Ale Fusco 4et.

I Parchi e le Foreste costituiscono un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare. Anche quest’anno si rinnova in tutta Europa l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale europeo. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Ogni anno la Giornata Europea dei Parchi è celebrata con ricchi programmi di incontri tematici, escursioni, mostre ed attività ambientali nei Parchi e nelle Aree verdi.

“Quest’anno abbiamo voluto celebrare il nostro fiore all’occhiello, la Foresta Carpaneta, con un evento musicale inusuale, una band composta da musicisti professionisti italiani dalla pluriennale esperienza internazionale- dichiara l’Assessore alla cultura Daniela Sogliani- per tornare, dopo molti mesi di stop, a godere dello spettacolo di un concerto dal vivo allestito in foresta, nell’anfiteatro del Teatro di Verzura. Sarà un evento musicale variegato e brillante con un repertorio che spazierà dallo swing al jive, toccando anche le corde del rock e del folk. Tutti conoscono i brani che saranno proposti, da “Hallelujah I love her so” di Ray Charles a “Che Bambola” di Fred Buscaglione, fino ad Adriano Celentano, tutti riarrangiati in una forma anche teatrale. Insomma, sarà una festa per tutti”.

L’ingresso è gratuito ed è riservato a massimo 70 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a cultura@comune.sangiorgiobigarello.mn.it e compilando i moduli di partecipazione scaricabili dal sito del Comune (www.comune.sangiorgiobigarello.mn.it). In caso di maltempo il concerto sarà rinviato al 30 maggio, stesso posto, stesso orario.