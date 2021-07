Prosegue Segni d'Estate: quali sono i prossimi appuntamenti?

Continuano le proposte del Festival SEGNI d’ESTATE adatte per tutta la famiglia, da condividere con il gruppo dei campi estivi o con gli amici negli spazi all’aperto della città, tra arte e natura. Giovedì 1 luglio, la Loggia del Grano accoglie la compagnia bolognese de La Baracca Testoni con lo spettacolo Cornici (dai 2 anni in su, ore 17:30) in scena fino a sabato 3 luglio. Per esplorare le emozioni legate ai ricordi che emergono e che abitano le finestre della memoria attraverso un alfabeto di immagini e segni.

Si prevedono invece divertenti avvistamenti alieni nello spettacolo Area 52 (ore 19:30) di Emanuela Belmonte che attraverso il gioco clownesco conduce gli spettatori in un universo popolato da navicelle spaziali di carta stagnola, facendo parodia di storie e film di fantascienza. Tra le particolarità dello spettacolo vi è l’uso del theremin, uno strumento musicale elettronico inventato da uno scienziato russo agli inizi del ‘900, che non prevede il contatto con l’esecutore e produce suoni stridenti e misteriosi. Per lo spettacolo, in replica solo nella giornata, è previsto un cambio di location dalla Loggia del Grano al Chiostro del Museo Diocesano: al mattino gli spettatori sono i bambini del cred della primaria del Comune di Castel D’Ario, “Rigeneriamoci” gestito dalla cooperativa Fior di loto mentre nel pomeriggio è assolutamente da non perdere per le famiglie con bambini dai 5 anni in su, ma adatto a tutte le età.

Attesissimo lo spettacolo di Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana, delle ore 21:00 presso il Tempio di San Sebastiano che ospita Il Fantasma di Canterville (da 7 anni in su e per tutti). L’evento rientra nel progetto “Partiamo dal Te” con il contributo del PIC – Regione Lombardia che regala al festival una nuova location tutta da riscoprire: nel monumento realizzato dall’Alberti per i Gonzaga rivivono per l’occasione le atmosfere gotiche di un grande classico della letteratura inglese. Lo spettacolo si potrà vedere anche venerdì 2 sempre alle 21:00.

La settimana continua con i laboratori gratuiti, sostenuti da Gruppo Tea, Le mille trasformazioni della materia (6 – 10 anni, venerdì 2, ore 10:30 e 19:00 e sabato 3, ore 18:30) per spiegare e mettere in pratica in maniera creativa le regole delle 4R (riduci – riusa - ricicla – recupera) che racchiudono il segreto per limitare il nostro impatto ambientale; le performance di barbonaggio teatrale Subito in piazza (dal 2 al 7 luglio, nel tardo pomeriggio e in serale, adatto dai 5 anni in su) con Ippolito Chiarello che si esibisce insieme agli artisti che hanno raggiunto Mantova per un momento di scambio e formazione con l’attore salentino e per la costruzione di un repertorio di narrazioni con cui animare gli spazi della città, riportando la meraviglia e il teatro tra la gente. Sarà come fare un viaggio tra luoghi immaginari, storie e personaggi. E per sorprendere ancora di più gli spettatori, offrendo scenari diversi, le performance si sposteranno tra il lungolago presso La Zanzara – dove il momento dell’aperitivo sarà animato da queste incursioni artistiche - e il Chiostro del Museo Diocesano, luogo d’arte suggestivo che invita al relax, dove la scena è incorniciato da tigli secolari.

In occasione di SEGNI d'ESTATE, il Museo Diocesano Francesco Gonzaga, nuova location del festival, riserva una promozione, valida dal 27 giugno al 18 luglio, alle famiglie che partecipano agli eventi di SEGNI: ingresso ridotto per gli adulti (6 € invece di 10). Ingresso gratuito per gli under 18.

Riepilogo variazioni al programma:

Spettacolo “Area 52” spostato presso il Chiostro del Museo Diocesano

“Subito in piazza” (gratuito) spostato presso La Zanzara nei seguenti giorni e orari

venerdì 2 luglio ore 19:30; sabato 3 luglio ore 19:00; lunedì 5 luglio ore 19:00; martedì 6 luglio ore 19:00; mercoledì 7 ore 19:30

Mentre rimane nel Chiostro del Museo Diocesano sabato 3 luglio ore 21:00; domenica 4 luglio ore 19:30