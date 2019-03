Ospedale Poma: inaugurata la mostra "La bellezza salverà il piatto" con gli studenti del liceo artistico

I frutti e le verdure dai colori sgargianti o in bianco e nero campeggiano sui pannelli esposti nella hall dell’ospedale di Mantova. Perché anche l’occhio vuole la sua parte. Il cibo si gusta prima con la vista, poi con l’olfatto, quindi con il palato. E il cibo sano può essere anche buono: questo il messaggio che l’ASST vuole diffondere attraverso la mostra ‘La bellezza salverà il piatto’, realizzata dal Liceo Artistico Giulio Romano nell’ambito del progetto "Chef in ospedale". La mostra, inaugurata questa mattina, resterà aperta tutti i giorni fino al 2 maggio. Si tratta del momento finale di un percorso di sensibilizzazione rivolto agli studenti, che ha visto la collaborazione con Coldiretti. Nel corso del 2018 la nutrizionista di ASST Maria Chiara Bassi e Valeria Vinciguerra, referente di Coldiretti (Educazione Campagna Amica), hanno tenuto lezioni alla classe terza III LD Arti Figurative, affrontando i seguenti argomenti: elementi di scienza dell’alimentazione; nutrizione, salute e prevenzione; tipicità agro-alimentari mantovane; sistema di denominazione d’origine tutela prodotti; lettura corretta delle etichette alimentari; rintracciabilità dei prodotti alimentari. Gli obiettivi per i ragazzi? Essere consapevoli dell’importanza dell’alimentazione corretta nella prevenzione delle malattie emergenti nel mondo occidentale, saper riconoscere e utilizzare i prodotti agro-alimentari mantovani, nonché l’italian sounding. Al termine del momento di riflessione gli studenti guidati dal docente di Discipline Pittoriche, grazie alla disponibilità della dirigente del Liceo Artistico Giulio Romano Alida Irene Ferrari, hanno dato vita alle opere. Sono stati utilizzati la tecnica dello stencil a più livelli e spray acrilici per imprimere i soggetti sui pannelli. Al termine del periodo espositivo, i pannelli saranno utilizzati per decorare la mensa dell’ospedale di Mantova. Il risultato del lavoro dei ragazzi è un caleidoscopio di alimenti naturali legati alle produzioni del territorio. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it