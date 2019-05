Incontro in S.Pio con Serpelloni sui danni del consumo di droghe, anche leggere

Si terrà oggi alle ore 16 nel teatro della parrocchia di San Pio X, a Mantova, un incontro dal titolo "Vivere è stupefacente, la droga non serve! Cosa dice la scienza sull’uso e gli effetti delle droghe", aperto a tutti e gratuito, tenuto dal professor Giovanni Serpelloni, per anni a capo del Dipartimento Anti-Droga della Presidenza del Consiglio, ed attuale consulente della Fellow University of Florida. Nel suo intervento il professore spiegherà quali conseguenze produce il consumo di droga, anche quelle classificate "leggere", sul corpo umano, il tutto grazie alla poderosa esperienza nel settore che il professor Serpelloni può mettere a disposizione (ha realizzato numerosi progetti a livello regionale, nazionale ed europeo). Si farà il punto della situazione anche relativamente al commercio della cannabis e le sue conseguenze sul corpo sociale. Gli argomenti trattati sono quindi di estrema attualità e con questo incontro si vuole fornire una informazione precisa, non ideologica, sugli effetti dell’uso e della commercializzazione delle droghe, sia a livello della singola persona che della società. L’incontro è organizzato dall’Associazione per l’Oratorio di San Pio X e dall’Associazione Scienza & Vita di Mantova. Il relatore è componente della Commissione Nazionale AIDS.