3° Camminata della Salute: folta partecipazione

Il 28 maggio 2019 si è svolta a Mantova la 3^ Camminata della Salute, organizzata dall’ATS della Val Padana e dalla Rete dei Gruppi di Cammino, in collaborazione con l’ASST di Mantova, il Comune di Mantova, ConiPoint, UISP Mantova ed altre Associazioni Sportive, e Tea Acque in occasione della “Move Week” e della manifestazione “Mantova Città Europea dello Sport 2019”. “Siamo soddisfatti per il riscontro positivo che la cittadinanza ha dato rispetto a questa iniziativa”, afferma il Direttore Generale dell’ATS della Val Padana, Salvatore Mannino. “Questi eventi, che proponiamo periodicamente al territorio, si prefiggono l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione relativamente all’importanza di adottare stili di vita salutari, tra cui l’attività motoria, quali strumenti per la prevenzione della patologia cronica”, prosegue Mannino. “L’ampia partecipazione dei singoli cittadini e dei Gruppi di Cammino del territorio ed il clima di condivisione che hanno caratterizzato l’evento, rappresentano per noi un segno tangibile del fatto che sono in atto un cambiamento culturale ed il consolidamento di una rete di istituzioni, associazioni e forme spontanee di aggregazione di cittadini, che in misura sempre maggiore operano concretamente per migliorare lo stato di salute di questa comunità”. Partito da Campo Canoa, il nutrito gruppo di “camminatori” è arrivato alla Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, per partecipare alla tavola rotonda “A Tutta Salute! L’esperto risponde…”, un momento di confronto tra i cittadini e un panel di esperti - composto da professionisti della sanità, rappresentanti delle Istituzioni ed Associazioni Sportive coinvolte, walking leader - che hanno portato la propria esperienza, confermato l’impegno delle istituzioni sul territorio ed approfondito tematiche relative agli stili di vita salutari. Sono intervenuti, tra gli altri: Salvatore Mannino, Direttore Generale dell’ATS della Val Padana; Raffaello Stradoni, Direttore Generale dell’ASST di Mantova; Andrea Caprini, Assessore al Welfare del Comune di Mantova; Paola Nobis, Assessore alla mobilità sostenibile e Sport del Comune di Mantova; Stefano Fazion, medico diabetologo e walking leader – ASST Mantova; Pier Luigi Ligabò – Medico di Medicina Generale di Mantova; Cesarino Squassabia – Docente Scuola Regionale dello Sport - CONI Lombardia. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it