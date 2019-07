Casalasco-Viadanese: resta critica la situazione della sanità

Permangono le criticità nella sanità della zona del casalasco-viadanese. Se ne è parlato due sere fa in un incontro pubblico promosso a Viadana dal gruppo consiliare del M5S. Sull'ospedale Oglio-Po ad esempio grava il rischio di depotenziamento del Pronto Soccorso: Regione Lombardia deve ancora stabilire se l'ospedale resterà di 1° livello e quindi con un PS non vincolato al numero minimo di 100 accessi al giorno. Inoltre, manca di una struttura operativa il Distretto Sanitario Sperimentale: nonostante l'ultima delibera regionale per far partire il progetto, dopo 3 anni non è stato individuato un Dirigente responsabile per concretizzarlo. Si segnalano poi carenze nell'area dei servizi socio-sanitari per l'assistenza ad anziani, minori e donne oggetto di violenze, casi che vanno a gravare sull'ospedale.