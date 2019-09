Corsi professioni sanitarie. Asst Mantova: disponibili 167 posti

Periodo di grande fervore per gli studenti mantovani pronti a partecipare al test di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie: l’11 settembre è la data per tutto il territorio nazionale. ASST Mantova è sede formativa per le Università degli Studi di Brescia e Milano. Quest’anno i posti disponibili nelle sezioni mantovane sono: 15 per Logopedia, 20 per Ostetricia, 65 per4 Infermieristica, 27 per Fisioterapia e 40 per Educazione Professionale Sanitaria.

Sono infatti attivi da anni, all’ospedale Carlo Poma, i Corsi di Laurea in Logopedia e Ostetricia in convenzione con l’Ateneo di Milano e i Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia ed Educatore Professionale Sanitario (quest’ultimo con sede nel quartiere di Lunetta) con l’Ateneo di Brescia; nell’ultimo triennio gli studenti che hanno concluso il percorso di studi a Mantova sono stati complessivamente 364.

Nell’attuale mercato del lavoro le lauree delle professioni sanitarie sono al primo posto sia per l’aspetto occupazionale che per quello retributivo. In particolare i recenti dati di Alma Laurea 2018 riportano che l’80-90 per cento dei laureati nel 2017 trova occupazione ad un anno di distanza dal conseguimento della laurea, tasso nettamente superiore al valore d’insieme di tutti gli altri gruppi disciplinari. Questi dati rappresentano una motivazione importante nella scelta del percorso formativo dopo la maturità.

Quali sono le altre possibili ragioni per diventare un professionista della salute? Si tratta di corsi di laurea altamente professionalizzanti che consentono l’acquisizione di specifiche conoscenze e abilità tecniche e relazionali necessarie per operare con un elevato grado di autonomia, nell’ambito delle competenze proprie di ciascun profilo professionale sanitario non medico. La formazione di futuri professionisti sanitari competenti rappresenta la sfida che università e aziende sanitarie affrontano con azioni sinergiche e coordinate al fine di rispondere ai bisogni socio-assistenziali e riabilitativi della popolazione in continua evoluzione.

L’integrazione tra ASST e mondo accademico valorizza e qualifica sia la preparazione degli studenti che accedono al centro universitario aziendale, sia il sapere e le competenze dei professionisti attivamente coinvolti nella formazione teorica e clinica. In quest’ottica l’Azienda ha stipulato convenzioni con 15 università per la realizzazione di stage formativi in molteplici ambiti professionali. Si va dall’ambito radiologico a quello psichiatrico, dal coordinamento all’emergenza e all’integrazione ospedale-territorio, dall’area critica alla psicomotricità.