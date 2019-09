Bio in cifre. Superfici destinate al biologico in Lombardia: + 19%

La Lombardia figura tra le quattro regioni italiane nelle quali la superficie coltivata ad agricoltura biologica è cresciuta in misura maggiore nel 2018 rispetto all’anno precedente. Il dato è presente nel rapporto Bio in cifre 2019, stilato dal Sistema d’informazione nazionale sull’agricoltura biologica e presentato agli Stati generali del biologico a Bologna. Nella città emiliana è stato presentato anche il Manifesto Bio 2030, alla cui stesura Cia-Agricoltori Italiani ha dato il proprio contributo. Inoltre, è stato organizzato uno stand istituzionale che attraverso la tecnica digitale della realtà aumentata ha consentito di visualizzare le principali politiche professionali e sociali che Cia-Agricoltori Italiani porta avanti in Italia e nell’Unione Europea. L’incremento di superfice biologica nella nostra regione è stato del 19%, dato ben superiore alla media nazionale (3%). Gli ettari sono passati da 45.176 a 53.832. Spiccano cereali (23.386) e colture foraggere (10.552). Meglio della Lombardia, in termini di crescita percentuale annua, solo Campania, Veneto e provincia autonoma di Bolzano. Importante anche l’aumento degli operatori biologici, che fa registrare un +18%, toccando quota 3.144. In regione l’incidenza delle aziende agricole biologiche sul totale è del 4,8%, l’incidenza delle superfici biologiche è del 5,6%. “Il numero delle aziende che puntano sul biologico è in costante aumento anno dopo anno – commenta il presidente di Cia Est Lombardia, Luigi Panarelli – C’è una crescente sensibilità sul tema. Un dato positivo e che va a vantaggio dei consumatori, che possono acquistare prodotti sempre più sicuri”. Tra i punti chiave del Manifesto Bio 2030, spiccano il completamento della nuova regolamentazione europea sull’agricoltura biologica, maggiori controlli, l’obbligo di distanze di sicurezza dalle coltivazioni biologiche per i trattamenti con sostanze attive non ammesse in biologico, maggiore trasparenza nelle etichette, la creazione di un logo nazionale e un modello diverso di ricerca e innovazione.