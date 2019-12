Termine attività Medico di Famiglia - Comune di Canneto sull'Oglio

Si comunica che la Dr.ssa Anna Pistoni cesserà in data 18.12.2019 (ultimo giorno lavorativo 17.12.2019) la propria attività professionale in qualità di incaricato provvisorio in sostituzione della Dr.ssa Eleni Pashalidou con ambulatorio nel Comune di Canneto sull’Oglio. Pertanto, gli ex-assistiti della Dr.ssa Eleni Pashalidou, potranno recarsi per effettuare la scelta di un nuovo medico tra i medici con disponibilità presso l’ASST – Sede Territoriale di Asola - Ufficio Gestione Assistiti in Via Schiantarelli 3, nei giorni e negli orari di apertura riportati di seguito: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. Per l’operazione suddetta è possibile presentarsi: di persona, muniti di tessera sanitaria magnetica e documento di identità; tramite persona incaricata munita di: delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria magnetica e documento di identità del delegante e delegato.

Si ricorda inoltre che la scelta del medico è effettuabile online collegandosi al sito: www.crs.lombardia.it (numero verde 800.030.606).

Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito www.ats-valpadana.it – Sezione "Medici".