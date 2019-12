Sanità. Forattini e Fiasconaro provano a fare pressing sulla Regione

Fare squadra e creare “massa critica” per sensibilizzare Regione Lombardia sui problemi della provincia mantovana (molti dei quali si protraggono da lungo tempo) e portare a casa interventi concreti e risorse per il territorio. E’ questa l’iniziativa bipartisan dei consiglieri regionali mantovani Antonella Forattini (Partito Democratico) e Andrea Fiasconaro (Movimento 5 Stelle), presentata questa mattina con una conferenza stampa. I due consiglieri hanno sostenuto reciprocamente ordini del giorno ed emendamenti al bilancio di previsione di Regione Lombardia, che sarà discusso e votato la prossima settimana dal Consiglio Regionale, nelle sedute di lunedì e martedì.

Richieste, quelle di Forattini e Fiasconaro, che riguardano principalmente infrastrutture, sanità e rivitalizzazione dei centri terremotati. Ma ci sono anche proposte sull’ITS agroalimentare di Mantova e sul turismo sostenibile.

“Ci sarebbe piaciuto che qui con noi ci fosse stata anche la consigliera Cappellari perché su questi temi, che vanno a vantaggio del territorio, non dovrebbero esserci divisioni. Speriamo che la maggioranza sosterrà comunque queste proposte”, ha spiegato Forattini. “Io e il collega Fiasconaro ci siamo adoperati per intercettare le esigenze dei territori e fare rete con gli amministratori locali. In particolare, mi sono concentrata sulla sanità proponendo due emendamenti al bilancio con i quali chiediamo di finanziare la nuova risonanza magnetica per l’ospedale di Mantova e quella per Pieve di Coriano; quest’ultimo presidio, infatti, deve essere sempre più autonomo e al servizio del territorio, in quanto ben conosciamo le difficoltà dei cittadini del Destra Secchia per raggiungere la città. Abbiamo, poi, presentato altri due emendamenti che speriamo vengano condivisi dalla maggioranza, il cui obiettivo è rivitalizzare i centri colpiti dal terremoto, che sono ancora in sofferenza: proponiamo di stanziare fondi per favorire, attraverso contributi, l’insediamento di nuove attività e la riqualificazione o ampliamento delle attività commerciali, economiche e professionali nei comuni colpiti dal terremoto”.

“Il nostro obiettivo – ha detto Fiasconaro - è fare massa critica e porre sotto la lente temi importanti per il territorio, sui quali chiediamo alla Regione di stanziare risorse. Per la maggior parte si tratta di impegni economici limitati, nell’ordine delle poche centinaia di migliaia di euro, ma che per il nostro territorio farebbero una grande differenza. In particolare, oltre alle proposte presentate dalla consigliera Forattini, che ho a mia volta sostenuto, mi sono concentrato sul tema delle infrastrutture, presentando una richiesta di finanziamento per l’aggiornamento del progetto della tangenziale di Goito, una questione non più rimandabile. Inoltre, chiediamo l’aggiornamento dello studio sull’inquinamento elettromagnetico nel comune di Castiglione delle Stiviere dovuto alla presenza dell’elettrodotto “Cola-Tavazzano”, in quanto i dati attuali sono troppo vecchi, e la realizzazione di uno studio per migliorare la capacità di alcune golene del fiume Po in territorio mantovano, al fine di scongiurare allagamenti o addirittura ipotesi di tracimazioni controllate. Infine, abbiamo chiesto di rifinanziare il bando regionale che incentiva l’acquisto di veicoli elettrici o poco inquinanti, per il quale le risorse sono andate esaurite in poco tempo, oltre al finanziamento di uno studio di fattibilità per il bypass del ponte San Benedetto Po e lo stanziamento di fondi per cittadini e imprese come compensazione della futura chiusura del ponte, analogamente a quanto fatto a Casalmaggiore”.

Forattini e Fiasconaro hanno, poi, presentato richieste congiunte per il rifinanziamento dell’ITS agroalimentare di Mantova e per la realizzazione di un’area sosta per camper a Goito, all’interno del Parco del Mincio, un’iniziativa che andrebbe nella direzione della promozione di un turismo ecosostenibile.