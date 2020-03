Emergenza Covid19. Scuole e Università chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia

Le scuole e le università rimarranno chiuse da domani e fino al 15 marzo in tutta Italia. A confermalo sono stati il premier Conte e il Ministro dell'Istruzione Azzolina. L'Iss valuta intanto di allargare la zona rossa ad alcuni comuni del bergamasco. Come è già accaduto anche in Regione Lombardia dove un assessore è risultato positivo, anche in Regione Emilia Romagna ieri sono risultati positivo due neo assessori. Si tratta di Raffele Donini alla Sanità e Barbara Lori alla montagna, alle ree interne, alla programmazione territoriale e alle pari opportunità. Entrambi sono in buona salute e si trovano nelle proprie abitazioni dove rispetteranno la quarantena. E' in condizioni stabili il neonato di 20 giorni trovato positivo a Bergamo Intanto la Protezione Civile ha comunicato ieri pomeriggio l'ultimo aggiornamento in quanto a dati: sono 2.706 i positivi. La Lombardia registra il 55% dei positivi in Italia, dimostrando di essere il focolaio maggiore con 1.820 casi e 73 deceduti. Segue l’Emilia Romagna con 544 casi e 22 decessi, poi il Veneto con 360 casi e 6 decessi. Gli altri 6 pazienti che hanno perso la vita sono distribuiti nelle Marche 4, in Liguria 1 e in Puglia, che ieri ha registrato la prima vittima. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it