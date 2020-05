Marco Ghirardini, primario di Medicina: isolato per un mese dopo aver preso il coronavirus

Marco Ghirardini, direttore della Medicina di Asola, tra qualche giorno festeggerà il suo primo mese di guarigione dal Covid-19. "Ho avvertito i primi malesseri verso l'11 marzo: disturbi della sensazione del gusto e anche dell'olfatto, uno dei sintomi ritenuti prodromici rispetto a un'infezione, i giorni successivi ho avuto una certa stanchezza poi è arrivata la febbre; il 16 di marzo ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Immediatamente mi sono messo in auto isolamento in casa e fortunatamente non è stato necessario andare in ospedale ma per 30 giorni non ho visto nè mia moglie nè mia figlia. I primi giorni sono stati piuttosto duri: la malattia mi ha ovviamente provato fisicamente, ho avuto la febbre a 39 che mi ha debilitato, difficoltà a parlare a respirare. Il brutto periodo è durato 3-4 giorni dopodiché ho cominciato a migliorare gradualmente. Allora mi sono un po' tranquillizzato. Sono reumatologo quindi ho potuto anche avere un approccio responsabile con i medicinali: ho usato quelli tradizionali come l'idrossiclorochina, un farmaco che conosco molto bene, molto efficace in caso di situazione infiammatoria. Il virus agisce infatti attraverso una serie di meccanismi che scatenano una reazione infiammatoria che interessa le vie respiratorie e il sistema vascolare del polmone. Nel corso della malattia sono stato inappetente e ho avuto anche la congiuntivite, sintomi che abbiamo imparato a conoscere, e che sono ormai patrimonio della conoscenza su questa patologia. Con il passare dei giorni e l'utilizzo dei medicinali sono stato quindi gradualmente meglio e ho atteso due settimane prima di svolgere i tamponi di controllo. Ne ho fatti due consecutivi e sono usciti entrambi negativi per cui sono potuto rientrare al lavoro dopo le festività di Pasqua. Adesso sono a disposizione e tra i guariti che hanno deciso di donare il plasma.

E' opportuno dire che tutti coloro i quali sono stati positivi al virus hanno sviluppato anticorpi, che sono di più tipi ci sono gli anticorpi precoci della fase acuta, le immunoglobuline MGM e le immunoglobuline G più durature, poi ci sono le protettive. La cura attraverso il plasma messa a punto dai team pavese e mantovano permette di curare le persone abbattendo la carica virale, nelle fasi iniziali è molto efficace. Ha come principale investigator il professor Cesare Perotti della San Matteo di Pavia e proprio in queste ore si sta per concludere l'analisi dei dati che verranno pubblicati per diventare la base di ulteriori studi e ulteriori programmi di terapia. Quello che possiamo dire è che la cura al plasma è una fra altre cure allo studio. Dipende anche dal momento in cui viene effettuato il trattamento perché quando ci sono delle persone che hanno già avuto danni significativi dell'apparato respiratorio del sistema vascolare respiratorio la somministrazione di un plasma iperimmune non ha più tanto significato ma bisogna intervenire con gli strumenti che sono quelli della ventilazione. Il messaggio che possiamo dare è che oggi sul virus ne sappiamo molto di più, aspettiamo la valutazione dei dati raccolti nel corso della sperimentazione portata avanti dai dottori Giuseppe De Donno e Franchini che riteniamo incoraggianti e seguendo questo metodo scientifico si potranno dare dei risultati sui pazienti".