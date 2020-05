De Donno alla Commissione Sanità: perché la ricerca a Pisa? E'evidente a tutti la guerra in corso tra scienza e politica

Il pneumologo Giuseppe De Donno dell'ospedale di Mantova è stato ascoltato ieri nel corso della Commissione Sanità del Senato. Il dottore ha ribadito la validità della terapia del plasma iperimmune per la cura del Covid. Non solo. Si è detto sorpreso di non essere mai stato contattato da Aifa e l'Istituto sanitario nazionale che hanno assegnato la ricerca sulla cura a enti diversi da quelli che hanno portato avanti la sperimentazione. Il primario ha anche detto che è evidente ormai a tutti la guerra in corso tra scienza e politica. "Questa mattina - scrive il medico sulla sua pagina social seguita da oltre 60.000 follower - in collegamento col Senato ho voluto raccontare a 360° il momento senza precedenti in cui si è trovata la nostra città: a far fronte con un nemico che nessuno conosceva e abbiamo messo in campo l'unica "arma" immediata che avevamo a disposizione. Si è rivelata magica perché, di fatto, ha risolto il caos facendo guarire quelle persone. La cura del plasma merita rispetto. La scelta doveva essere univoca: Pavia come principal investigator, con i colleghi Baldanti e Perotti, sono loro i padri principali della sperimentazione, poi immediatamente dopo il mio collega del Poma Massimo Franchini. Io mi metto da parte, io sono stato l’idraulico della terapia. Pisa non è all’altezza, perché la maggiore incidenza di casistica è in Lombardia che è rimasta fuori fino a ieri l’altro. Ci sarà pure un motivo perché Iss e Aifa hanno scelto Pisa, ma ce lo devono spiegare e non sono, di certo, motivi scientifici. L'emozione che oggi porto nel cuore è grandissima: la cura del plasma ora la conoscono tutti, ricordatevi che la scienza è gratis". Per chi volessa guardare la registrazione integrale può utilizzare il link qui sotto. https://www.facebook.com/docgiuseppededonno/videos/532548234096597/ Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it