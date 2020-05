Fontana: avanti tutta sul 5G. Maurizio Martucci: mancano le garanzie sulla salute dei cittadini

Dopo l'emergenza coronavirus "dobbiamo guardare al futuro. Sicuramente un investimento su cui dobbiamo puntare è quello sul 5G, deve arrivare anche nei paesi più remoti. L’altro investimento è nella lotta alla burocrazia, alla quale purtroppo si sono affezionati, sembra strano dirlo, oltre ai funzionari, anche i cittadini. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenendo all’evento 'Italia 2021. È già domani' organizzato da Pwc, dalla fondazione Costruiamo il futuro e dalla fondazione Scuola di politiche. Lo riporta l'agenzia AdnKronos. Il tema è delicato e al di là dell'innovazione che rappresenta, il 5G è una tecnologia la cui ricaduta sulla salute degli esseri viventi non è ancora stata abbastanza studiata. Per questo abbiamo intervistato Maurizio Martucci giornalista e scrittore dal 2018 portavoce nazionale dell'Alleanza Italiana Stop 5G, comitato trasversale e movimento non ideologico apartitico della società civile che denuncia i rischi dell'inquinamento elettromagnetico e del wireless di quinta generazione, rivendicando nel principio di precauzione la difesa della salute pubblica. L'intervista https://soundcloud.com/user-13508386/5gmp3

" Il 5G è un nuovo standard di tecnologia che riguarda esclusivamente un avanzamento di performance, racconta Martucci. "Per quanto riguarda la telefonia mobile la connessione simultanea ubiquitaria di un milione di oggetti minuti device per chilometro quadrato. Prossimamente lavatrici frigoriferi automobili senza conducente cioè tutti gli oggetti che attualmente circondano la vita di ognuno di noi sono previsti attraverso la tecnologia 5G in connessione wireless h24, 7 giorni su 7; questo di fatto andrà a tradursi in una irradiazione di radio frequenze onde non ionizzanti e sia di carattere cm e mm che sono due tipologie di frequenze diverse che andranno a sommarsi agli standard precedenti, quindi 2G 3G 4G WiFi e 5G, questo significa vivere in un vero e proprio forno a microonde a cielo aperto con la consapevolezza che questa cosa inquietante che allarma ampia parte del comparto medico scientifico internazionale con la consapevolezza di vedere da qui a breve l'installazione di almeno un milione di nuove antenne che andranno a sommarsi alle precedenti, soprattutto antenne posizionate sui lampioni della luce sotto il marciapiede sui semafori e un innalzamento del limite soglia facendo schizzare a 110 volte di più l'elettrosmog rispetto allo standard in uso oggi. Ecco perché la comunità scientifica ha fatto in modo che l'Agenzia internazionale per ricerca sul cancro Airc abbia classificati queste onde come possibili agenti cancerogeni. Studi indipendenti prevedono l'innalzamento della classificazione elettrosmog come probabile agente cancerogeno di classe 2A o classe 1 e questo è il motivo per cui si chiede una moratoria. Ma per quale motivo c'è bisogno di mandare avanti questo nuovo standard tecnologico che prevede l'immersione elettromagnetica da cui nessuno essere umano può fuggire sapendo per certo che il cancro è la punta dell'iceberg di una serie di problematiche che le radiofrequenze purtroppo possono scatenare? Ministero Sviluppo Economico ha previsto una tempistica ben precisa: entro il 2022 comune dopo comune avverrà la disseminazione di queste nuove antenne. Nessun comune non soltanto nel mantovano potrà sottrarsi a questa sperimentazione tecnologia. I sindaci in prima persona sono chiamati a rispondere essendo loro i responsabili della tutela sanitaria dei loro concittadini e possono intervenire. Ad oggi 332 comuni in Italia in soli 14 mesi si sono attivati ed hanno approvato atti ufficiali per la moratoria per la prenotazione o comunque in difesa della salute pubblica; di questi 195 hanno emesso ordinanze di divieto di sperimentazione del 5G sul loro territorio. Nel mantovano solo il comune di Ostiglia si è esposto approvando una delibera con la quale stanzia dei fondi pubblici per favorire la ricerca medico scientifica indipendente sugli effetti socio sanitario del 5G mentre nel comune di Viadana i consiglieri hanno avanzato una mozione in merito. Per la nuova infrastruttura tecnologica sono stati messi a disposizione una montagna di soldi senza però investire anche un solo euro nella ricerca medico-scientifica. Ecco perché il comune di Bologna, Torino e altri centri hanno pensato bene di raccogliere l'invito dell' Alleanza italiana stop 5G e quindi di versare un contributo che può significativamente contribuire alla ricerca scientifica indipendente per sapere a cosa stiamo andando incontro. Non ci sono solo i problemi di natura sanitaria intorno al 5g ma quelli legati alla tutela della privacy e di sicurezza. Non a caso il 5G è stato definito Big Data vovvero una banca dati. Personalmente ritengo, continua Martucci, che gli amministratori dovrebbero tenere in considerazione non soltanto il miglioramento di performance tecnologiche ma anche gli aspetti che possono causare problemi alla popolazione e non solo sanitari. Ricordo che anche al Parlamento Europeo si è precisato che il 5g è semplicemente una scelta di carattere politico quindi sicuramente i nostri amministratori gli organismi preposti possono fare qualcosa. Io ritengo che ogni cittadino sia chiamato ad attivarsi in prima persona considerando il particolare momento di emergenza sanitaria che stiamo vivendo con il covid-19. Ritengo che possa essere assolutamente virtuoso informare i cittadini su qualcosa che potrebbe causare delle ripercussioni sanitarie e necessario applicare il principio di precauzione sancito dell'Unione Europea. Ogni cittadino può informarsi e sensibilizzare i propri amministratori, consiglieri comunali ma soprattutto il sindaco. In modo tale da poter arrivare a una moratoria territoriale al momento sottoscritta da oltre 300 comuni e capire che il problema del 5G è anche di natura democratica visto che nessuno ha autorizzato nessuna società ad essere sottoposto alla sperimentazione che non ha precedenti nella storia dell'umanità".