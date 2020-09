Citrobacter: tra le vittime anche una bambina di 5 mesi di Roverbella

Tra le piccole vittime del Citrobacter (il batterio che si era annidato nelle tubazioni dell'acqua nel reparto di ostetricia del Borgo Trento di Verona, responsabile del decesso di 4 neonati e danneggiato un centinaio di bambini) anche Alice, una bambina di Roverbella, morta a 5 mesi, dopo averlo contratto mentre era ricoverata. La mamma Elisa Bettini sarà ascoltata dalla Procura veronese. La piccola era nata prematura ma all'ospedale le sue condizioni di salute si erano aggravate fino alle estreme conseguenze.

Il Governatore del Veneto Luca Zaia dopo aver istituito in estate una commissione per indagare i fatti martedì aveva tenuto una conferenza stampa. "La Regione non sapeva nulla, ora bisogna cercare la verità, questo orrore non deve ripetersi", sono le parole pronunciate dal governatore del Veneto preannunciando un'epurazione ai vertici della sanità scaligera, scossa dagli effetti devastanti dell'infezione batterica, a lungo sottaciuta, nella Clinica della Mamma e del Bambino all'ospedale Borgo Trento. In un’intervista a “La Stampa” dichiara: “Ho chiesto al direttore dell'Azienda universitaria ospedaliera di Verona di valutare tutte le misure possibili verso gli attori di questa tragedia. Non spetta a noi giudicare, la Procura faccia prima che può e a riguardo penso che la relazione ispettiva sia assolutamente chiara e lapidaria”.

Inoltre che “la dinamica è ricostruita puntualmente nel rapporto della commissione indipendente che ho istituito appena appresa la notizia, tutti gli elementi raccolti dagli esperti sono stati già trasmessi alla magistratura. Non sono un infettivologo e non anticipo valutazioni sulle responsabilità dei singoli ma c'è un aspetto inquietante che non può passare sotto silenzio: siamo stati tenuti all'oscuro”. Per poi puntualizzare: “Affermo che ho appreso la notizia dai giornali. Appena ho avuto sentore del dramma in corso, ho chiesto un report al direttore generale della sanità”. (AGI)

