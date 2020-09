Parla Elisa, la mamma di Alice, deceduta a 5 mesi. La piccola era stata infettata dal Citrobacter

Citrobacter. Dopo il decesso di 4 neonati morti per aver contratto il batterio, in seguito a ricovero nell'Ospedale Borgo Trento di Verona, a giugno era stata istituita la commissione d'inchiesta per risalire alle cause. Al termine delle indagini si è scoperto che il batterio killer aveva infettato circa 100 neonati, di cui 9 con gravi lesioni permanenti oltre che responsabile della morte di 4 bambini. La causa principale sembra essere dovuta al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno del reparto.

Dopo i risultati dell'inchiesta si è proceduto con la sospensione della direttrice sanitaria dell'Aoui, Chiara Bovo, della direttrice medico-ospedaliera, Giovanna Ghirlanda e, del primario di pediatria, Paolo Biban. Altri provvedimenti potrebbero arrivare nelle prossime ore: tra i nomi ci sarebbe quello di Francesco Cobello, il direttore generale dell'Aoui di Verona. Tra le piccole vittime decedute, anche Alice, 5 mesi, che viveva insieme alla famiglia a Roverbella. Abbiamo raggiunto la mamma Elisa che ci ha raccontato la sua vicenda.

“Alice è nata il 4 marzo prematura nell' ospedale di Peschiera del Garda, pesa 1 kg 680 grammi e stava bene anche se per la Legge i bambini prematuri al di sotto delle 34 settimane devono essere portati in terapia intensiva. Dall'ospedale di Peschiera del Garda viene trasferita all'ospedale di Borgo Trento di Verona caricata nell'incubatrice. Per verificare le sue condizioni di salute le vengono fatti il tampone per i batteri e le analisi del sangue (una verifica a cui viene sottoposta anche la madre) dove tutto risulta normale: siamo entrambe a posto con i parametri. La piccola dovrà rimanere in ospedale fino al raggiungimento della 34 esima settimana. Dopo circa 20 giorni dal ricovero, Alice comincia ad avere la febbre e ha difficoltà a respirare e deve essere intubata. Dal resoconto dell'esame rilevato con la puntura lombare mi dicono che ha la meningite e devono capire quale batterio l'abbia provocata. Poco dopo, il referto dice che la causa è il citrobacter; per curarla la sottopongono ad un ciclo di antibiotico forte e potente. Nonostante la cura pesante, il batterio mangia buona parte del cervello di Alice. Il suo corpo, come naturale difesa, prova a riparare le zone colpite creando del liquido per riempire le parti vuote, ciò la porta ad un ingrandimento graduale della testina.

Mi prospettano di operarla per mettere una TVP DVP una derivazione ventricolo peritoneale per evitare di far crescere la testa. Io e il padre decidiamo di non sottoporre la piccola ad un inutile stress sapendo che non sarebbe servito a guarirla ma sarebbe stato un intervento solo estetico pertanto decidiamo di riportarla a casa".

Dopo varie vicissitudini il 16 agosto Alice muore. Come si apprende dalla cronaca il 12 giugno viene chiuso il punto nascite veronese, Zaia chiede la commissione il 20 giugno. Racconta ancora Elisa:

“Si è scoperto che mancavano i filtri antibatterici ai rubinetti, che questo batterio è stato trovato sui biberon, su una donna delle pulizie, su un tecnico della radiologia; sembra che ci fosse una scarsa informazione sulle norme igienico sanitarie da adottare; dalla documentazione fornita risulta un consumo di gel antibatterico molto al di sotto della norma minima per un ambiente intensivistico; il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie è stato determinante ed è un'osservazione che avevo anche fatto notare raccontando di aver visto tante cose che non andavano bene per un ambiente di quel genere . Quando Alice si è ammalata io ho provato a chiedere a tutti infermieri e medici cosa potesse essere successo ma non sono stata presa in considerazione. Solo quando la prima mamma ha presentato una denuncia, sono venuti fuori gli altri casi, in quel momento ci siamo ritrovate in trenta famiglie con i figli ammalati. Sono passati anni, prima che la cosa venisse presa in esame e valutata gravemente”.

I genitori di Alice sono stati ricevuti alla Procura scaligera il 28 agosto, in quella sede hanno depositato una memoria di 4 ore raccontando la loro personale vicenda. Da quello che emerge la madre non solo non sapeva che esistevano altri casi simili ma era anche stata tenuta all'oscuro di quello che sarebbe successo: “Chiedevo, ma questa bambina deve morire? mi hanno sempre detto che sarebbe rimasta disabile. La mia rabbia viene anche dal fatto che avrei poturo trovarmela morta in casa, senza saperlo. I provvedimenti adottati non sono sufficienti: quei medici non devono più tornare ad operare devono essere radiati. Anche perchè chi doveva vigilare dopo i primi 3, 4, 5, 6 casi avrebbero dovuto informare la Regione. Un evento grave che è stato deliberatamente sottostimato e di cui non si è voluto parlare con gli organi competenti e che ha danneggiato famiglie e bambini.

Antonietta Gianola