Stili di vita, salute e alcolici: un corso per sensibilizzare sui rischi

È possibile iscriversi entro martedì 22 settembre al corso per sensibilizzare sui rischi dell’alcol organizzati da Apcat Mantova dal 28 settembre al 2 ottobre per la sensibilizzazione di nuovi stili di vita e di salute e per la prevenzione degli alcolici. Il corso è intitolato: “Approccio ecologico sociale, dai problemi alcol correlati al benessere della comunità” e si svolgerà nell’Oratorio Parrocchiale del Gradaro, in via Gradaro 40 a Mantova. Il programma sarà ricco di incontri e laboratori durante i quali verrà presentato e utilizzato l’approccio ecologico-sociale, ideato da Vladimir Hudolin. E’ rivolto agli operatori sanitari e agli operatori che intendono operare nel campo della prevenzione, della promozione della salute e del trattamento dei problemi alcol. Gli appuntamenti si svolgeranno in collaborazione con l’Associazione Italiana del Club Alcologici Territoriali, Arcat Lombardia, Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali, con il patrocinio e il contributo di Comune di Mantova, il contributo di Ival Litocartotecnica spa. Il percorso è patrocinato da Ars Val Padana, Asst Mantova, Provincia di Mantova e Csv Lombardia Sud. Per maggiori informazioni e iscrizioni: Apcat Mantova Odv tel. 333 3152097, mail apcat.mantovaonlus@gmail.com o roberto.basso50@gmail.com