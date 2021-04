Hub vaccinali, nuovi poli a Gonzaga, Castelgoffredo e Ostiglia

Al via oggi i centri vaccinali di Gonzaga, Castelgoffredo e Ostiglia, tre strutture di circa 1.500 metri quadrati, che completano l’offerta vaccinale della provincia. Dopo il taglio del nastro alla Favorita di Mantova, si parte con questi altri tre hub. Ai quattro centri vaccinali di ASST, si aggiungono quello di Castiglione delle Stiviere (Gruppo Mantova Salus) e quello di Casalmaggiore, gestito da ASST Cremona, che rispondono alle esigenze di un’altra parte della popolazione mantovana. Per Gonzaga, Castelgoffredo e Ostiglia la prenotazione avverrà sempre tramite i canali di Regione Lombardia. In fase iniziale per i tre hub sarà organizzato un turno unico, dalle 14 alle 20, 7 giorni su 7. Nella giornata odierna si parte su ciascuno dei tre centri con 2 linee vaccinali, per 135 somministrazioni (complessivamente 405), poiché si comincia con la prima dose. ASST è inoltre in attesa di nuove forniture, che consentano si sviluppare appieno l’attività dei centri. Nei prossimi giorni ci sarà un progressivo aumento delle linee e conseguentemente del numero dei vaccini somministrati. In campo il personale di ASST Mantova, con il contributo dei medici di medicina generale di altri professionisti volontari o a contratto, appartenenti alle realtà dei vari ambiti territoriali. Prezioso il supporto delle amministrazioni comunali e delle associazioni di volontariato locali, che hanno lavorato con spirito di solidarietà e di rete. GONZAGA L’attività sarà allestita all’interno del padiglione 0 della Fiere Millenaria (viale Fiera Millenaria, 13), concessa ad ASST in comodato d’uso dal Comune di Gonzaga, con una potenzialità massima di 10 linee vaccinali. Si ringraziano per il loro supporto i volontari di Avis, della Protezione Civile, dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo, Arci Laghi Margonara e Arci Bocciofila. CASTEL GROFFREDO Somministrazioni al Palazzetto dello sport di via Svezia 21, concesso in comodato d’uso gratuito dall’amministrazione comunale: potenzialità massima di 6 linee vaccinali. L’attività è organizzata da ASST, Comune e Azienda Servizi alla persona dell'Asolano-ASPA, in collaborazione con Protezione civile Le Mura, Associazione nazionale carabinieri di Castel Goffredo, Croce Rossa Italiana, Consulta Giovani, Gruppo Alpini di Castel Goffredo sezione di Cremona-Mantova, volontari per il sociale di ASPA, SISAM. OSTIGLIA Grazie alla mediazione del Comune, la famiglia Morando ha concesso in comodato d’uso uno spazio per le vaccinazioni del centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano 19). Potenzialità massima dell’hub 6 linee vaccinali. Si ringraziano i volontari della Croce Rossa di Ostiglia, della Croce Rossa di Sermide, Felonica e Poggio rusco, della Croce bianca di Quistello, delle Pro Loco di Ostiglia, Revere e Villa Poma, della Protezione Civile Padus e Terre dei Gonzaga. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it