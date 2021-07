250mila fra dottori, dentisti, infermieri e farmacisti in Lombardia dicono no al vaccino, si interviene, la partenza è soft

Questo mese partiranno i provvedimenti per gli operatori di interesse sanitario che lavorano in strutture sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, che hanno deciso di non vaccinarsi contro il Sars-Cov2. Il decreto tradotto in legge che li vorrebbe obbligare prevede sanzioni ‘progressive’ che vanno dalla sospensione del diritto di svolgere mansioni alla sospensione senza stipendio. In Lombardia sono circa 250.000 le persone che hanno rifiutato di vaccinarsi. L’approccio da parte degli enti ospedalieri è di tenere la sospensione come extrema ratio. I casi saranno valutati uno per uno. Come già accaduto in Emilia Romagna, dove sono oltre 14.000 i sanitari che hanno rifiutato il vaccino, anche in Lombardia sono stati presentati diversi ricorsi al Tar contro l’obbligo vaccinale.