Azioni di promozione della campagna vaccinale per gli ultrasessantenni nel mantovano

Il completamento della vaccinazione a favore delle categorie over 60 rimane, come più volte ribadito anche dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, uno dei principali obiettivi della campagna vaccinale anti Sars-Cov-2; al riguardo, l’Unità di Crisi regionale, in collaborazione con ANCI Lombardia, ha individuato alcune linee di intervento per incrementare ulteriormente l’adesione degli ultrasessantenni, una fascia di popolazione più a rischio di complicanze in corso di infezione da SARS-CoV-2.

L’Unità di Crisi ha fornito ad ATS l’elenco dei Comuni con percentuali di copertura inferiori alla media regionale; per la provincia di Mantova, sono stati identificati i Comuni di Monzambano (individuato quale Comune capofila), Volta Mantovana, Cavriana, Ponti sul Mincio. Per questi Comuni, la copertura vaccinale media è pari al 79% rispetto all’86% della media regionale, con un target potenziale complessivo di cittadini over 60 non ancora vaccinati pari a circa 1.200 unità.

Nel Comune di Monzambano, nella giornata del 9 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso la Scuola Primaria di Via Generale Vittorio Darra n. 100, sarà allestito un Centro Vaccinale straordinario, supportato da un’Unità Mobile messa a disposizione da AREU, con la presenza di personale Medico, Infermieristico ed Amministrativo. In data odierna, ATS ed AREU hanno verificato l’idoneità della sede, messa prontamente a disposizione dal Comune; il sopralluogo ha avuto esito positivo.

I cittadini dei Comuni individuati di età uguale o maggiore ai 60 anni, non ancora prenotati sul portale di Poste Italiane, non attualmente positivi al Covid-19 o che sono guariti da almeno 3 mesi, potranno pertanto presentarsi direttamente presso il Centro Vaccinale, muniti di tessera sanitaria e di documento d’identità, per ricevere il vaccino Johnson & Johnson, che prevede un’unica somministrazione (senza quindi la necessità di un ulteriore richiamo per completare l’immunizzazione).

L’ATS della Val Padana, in collaborazione con ANCI, ha coinvolto i Sindaci dei Comuni interessati non solo per gli aspetti logistici ed organizzativi, ma anche per un’azione di sensibilizzazione verso i propri concittadini; a tal fine, l’ATS ha anche chiesto ai Medici di Medicina Generale attivi nei Comuni individuati ed alle Farmacie un ruolo attivo nel divulgare e promuovere l’iniziativa.