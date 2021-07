Via alla vaccinazione senza prenotazione per i docenti, dal 17 al 21 luglio

Dal 17 al 21 luglio il personale scolastico non ancora vaccinato potrà recarsi negli hub del territorio senza prenotare. La copertura vaccinale per i circa 265 mila tra insegnanti e operatori scolastici che operano in Lombardia è dell'80%. Per raggiungere i circa 44.000 tra insegnanti e operatori scolastici che finora non hanno aderito, sommati ai circa 10.000 che non si sono presentati per il richiamo della seconda dose, la Regione ha messo loro a disposizione un accesso diretto. Al Grana Padano Arena di Mantova e a Castiglione delle Stiviere presso la Palestra Caglio, Via Lonato n. 1, il personale scolastico interessato dovrà presentarsi munito di tessera sanitaria, carta di identità ed autocertificazione che assicuri l’appartenenza alla categoria “insegnante/operatore scolastico”.