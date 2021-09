Monopattini elettrici, Regione: proposta di legge a Parlamento per loro uso

La Giunta regionale della Lombardia, nella seduta di lunedì 6 settembre, ha approvato la proposta di legge da presentare al Parlamento per la modifica di alcune delle vigenti disposizioni riguardanti l’utilizzo dei monopattini elettrici. L’assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, nella conferenza stampa dopo Giunta, a Palazzo Lombardia, ha evidenziato che “sebbene il Parlamento abbia colmato alcune delle lacune presenti in passato, ne permangono altre, attinenti al tema fondamentale della sicurezza”. La proposta lombarda “Per questo motivo – ha proseguito l’assessore – ho presentato al presidente, che l’ha condivisa pienamente, la proposta di legge al Parlamento approvata dalla Giunta regionale. E che prevede, anzitutto, l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi. Ciò in considerazione del verosimile rischio che l’uso del mezzo possa causare danni a terzi. Nella vigente legislazione, infatti, l’obbligo di copertura assicurativa è stabilito solamente per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici”. Utilizzo del monopattino dai 18 in su “Inoltre, proprio per il potenziale rischio che comporta la guida di tale mezzo, soprattutto da parte dei più giovani – ha sottolineato – la proposta di legge al Parlamento prevede la limitazione della conduzione dei monopattini elettrici alle sole persone che abbiano compiuto diciotto anni di età. Con conseguente divieto per tutti i minorenni di utilizzare tali mezzi, mentre il vigente comma 75-ter ne consente l’utilizzo anche ai minori che abbiano compiuto quattordici anni”. Casco obbligatorio “Infine – ha spiegato l’assessore lombardo alla Sicurezza – si propone di estendere a tutti i conducenti dei monopattini elettrici l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo. Attualmente, l’obbligo sussiste per i soli conducenti di età inferiore ai 18 anni”. La norma vigente Piena condivisione, invece, da parte della Giunta regionale, della vigente disposizione di cui al comma 75-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, che, proprio al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, ha altresì previsto la confisca del mezzo per chiunque circoli con un monopattino il cui motore presenti modifiche rispetto alle caratteristiche tecniche appositamente previste. Il comma 75-bis Il comma 75-bis recita, infatti: “Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW”. La pericolosità dei mezzi “È sotto gli occhi di tutti – ha proseguito l’assessore – la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono causa di frequenti incidenti stradali. Spesso con conseguenze estreme. Come purtroppo attesta il tragico evento luttuoso che a Sesto San Giovanni ha riguardato un ragazzo tredicenne”. Dati sul soccorso a Milano “Nella sola città di Milano – ha sottolineato l’assessore – dal 1° giugno 2020 a oggi, Areu ha ricevuto 659 richieste di soccorso per incidenti con questi mezzi. Si rende, pertanto, urgente e non procrastinabile un intervento legislativo volto a rafforzare le attuali disposizioni per la conduzione dei monopattini elettrici. E teso a garantire una maggiore salvaguardia sia dei conducenti, sia degli altri utenti della strada. In particolar modo dei pedoni”. Proposta prosegue iter in Consiglio regionale “Attendiamo, ora – ha concluso l’assessore lombardo alla Sicurezza – che la proposta di modifica legislativa prosegua il suo iter di approvazione in Consiglio. Per approdare, poi, al Parlamento. Con il fiducioso auspicio che possa presto tradursi in legge nazionale. Come certamente attende chi abbia veramente a cuore il benessere e la sicurezza sia degli utilizzatori dei monopattini, sia degli altri utenti della strada”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it