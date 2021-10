Terze dosi per operatori sanitari e sociosanitari: aperte le prenotazioni

Dal 18 ottobre tutti i cittadini esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali possono prenotare la terza dose ‘booster’ di vaccino anti Covid-19, sul portale regionale dedicato https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ e tramite call center 800 894 545. Regione Lombardia, vista la priorità nella salvaguardia dei pazienti in ospedale e nelle strutture sanitarie, in analogia alle Rsa, consente la vaccinazione della terza dose a tutti gli operatori sanitari senza differenziazione di età. Si ricorda che la dose ‘booster’ (terza dose) può essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e che in sede vaccinale è necessario presentare l’autocertificazione con cui si dichiara di appartenere a questa categoria. Le indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e ‘booster’ nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid-19 sono contenute nelle circolari del Ministero della Salute del 27 novembre e dell’8 ottobre 2021. A seconda dell’organizzazione della singola struttura, la somministrazione può avvenire all’interno della stessa o presso i centri vaccinali di riferimento, di seguito elencati. ASST MANTOVA Castel Goffredo , Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10);

Mantova , Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3);

Ostiglia , Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19);

Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4); ASST DI CREMONA Cremona , presso Centro Vaccinale Covid Sapiens (Via Adelio Stefanoni, 1 - Costa Sant'Abramo Castelverde)

Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (Via Baslenga, 3/5) ASST DI CREMA Crema - Centro Vaccinale ex Tribunale (Via Macallè, 11/C).